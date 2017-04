San Juan Nepomuceno recupera certificación para manejar recursos de agua potable

El municipio de San Juan Nepomuceno recuperó la certificación para el manejo directo de los recursos que gira la Nación para saneamiento básico de acueducto y alcantarillado luego de una gestión del alcalde de esa población, Benito Acosta Vergara.

“Para el municipio venía siendo una dificultad el hecho de que no teníamos el manejo directo de los recursos para saneamiento básico debido a que no se enviaron en 2014 y 2015 unos reportes exigidos por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Esa situación llevó a que la Superintendencia de Servicio Públicos descertificara a San Juan lo que generó que los dineros para agua potable y alcantarillado no llegaran al Municipio, sino a la Gobernación de Bolívar y para acceder a ellos había que hacer muchos trámites”, dijo el alcalde.

Manifestó que el año pasado se tuvieron muchas dificultades para operar el acueducto y eso llevó a tener problemas en el suministro de agua al pueblo porque no se pudo acceder de manera rápida a los recursos. “Tuvimos que ser creativos transfiriendo dinero de otros rubros a la Unidad de Agua Potable. Nos tocó usar 100 millones de pesos de recursos propios del municipio para hacerle frente a la crisis del acueducto”, apuntó.

Indicó que gracias a una gestión que se hizo ante la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Noguera, quien escuchó sus inquietudes se logró la revisión del caso de San Juan.

“La Superintendencia de Servicios Públicos falló a favor del municipio una apelación que se hizo. Ya se comenzó el empalme con la Gobernación de Bolívar para que nos devuelva los recursos que son de San Juan para que sean manejados por la Administración y de esa manera atender con más rapidez los problemas en materia de suministro de agua potable”, indicó el Alcalde.

Se estima que en la Gobernación deben existir por lo menos unos 600 millones de pesos que deberán ser girados a la Unidad de Agua Potable del Municipio. “A partir de los próximos meses ya el Ministerio deberá transferir los recursos directamente”.

Agua de calidad para corregimientos

De otro lado, el alcalde Acosta Vergara, manifestó que luego de una intervención se logró poner en funcionamiento las plantas compactas de tratamiento de San Agustín, Corralito y San José del Peñón.

"Quiero resaltar que es algo muy importante para los habitantes de esas poblaciones que venían tomando agua tratada de manera artesanal desde hace muchos años, lo cual no es bueno para la salud”, expresó el mandatario.

Con la puesta en funcionamiento de estas plantas se está suministrando agua potable tratada técnicamente a esas poblaciones. “Era lamentable que las personas de la zona tomaran agua cruda del Río Magdalena porque las plantas de tratamiento dejaron de funcionar hace más de 20 años. Trabajamos con el apoyo de la Gobernación y de Aguas de Bolívar para reactivarlas. Esto conlleva a una labor pedagógica para enseñarle a la comunidad que deben ahorrar el agua porque ya es potabilizada”, recalcó Acosta Vergara.