Manager de Martín Elías pide que Fiscalía de prontos resultados de investigación del accidente

“Ahora mismo sería irresponsable de mi parte decir algo ya que por estar tan cercano a él, no hemos tenido tiempo como para preguntar. Creo que hay muchos interrogantes que toca esclarecer por medio de la Fiscalía, de pronto algunos testigos, y entrevistar a los mismos amigos que venían con él ahí, y llegar de pronto a una conclusión. Solo sabemos que fue un accidente, como manager no me atrevo a dar una conclusión sobre el tema porque sería irresponsable de mi parte”, dijo Juan Carlos Vega.

Considera que la Fiscalía debe esclarecer los detalles del accidente y espera que en los próximos días se entreguen los primeros resultados de la investigación.