51 asesinatos en 108 días en Tumaco

Tumaco, Nariño, sigue atrayendo la atención de la Fuerza Pública en el país. A los continuos bloqueos, vías obstaculizadas, cocaleros financiados por narcotraficantes al mando de 3.600 kilómetros de coca en límites con la frontera con Ecuador, se suma un nuevo cáncer para esta ciudad de Nariño: los asesinatos.

En los primeros 108 días de este año, 51 personas han sido asesinadas en Tumaco, cifra considerada alta porque en 2016, la zona más cocalera de Colombia registró 147 crímenes y en 2015 más de 130.

La personera de Tumaco, Any Mercedes Castillo, le informó a Caracol Radio “que Tumaco está viviendo una situación bastante complicada en materia de orden público. Esa una situación que preocupa”.

Solo el domingo 16 de abril, 10 personas fueron asesinadas en Tumaco. “Ocurrieron, en su mayoría en zona rural, en áreas muy cercanas a la cabecera municipal. Cuatro personas fueron asesinadas en un mismo sitio, en hechos que son materia de investigación. Actualmente, Tumaco presenta indicadores de homicidios por encima de los presentados en 2015 y 2016, años también complicados”, expresó la personera.

La mayoría de los asesinatos han sido producidos por sicarios que cruzan en motocicletas y disparan a sus víctimas, en algunos casos con antecedentes penales y vínculos con grupos armados que operan en esta región del país.

Hoy, la localidad se alista para las elecciones de alcalde el próximo domingo, no hay toque de queda, los cocaleros no están obstruyendo carreteras, pero algunos siguen a la expectativa, con la intención de atacar si la Policía Antinarcóticos avanza en su erradicación de las plantaciones de coca en cultivos financiados por narcotraficantes en la zona con Ecuador.