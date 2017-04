Suspensión de servicios y renuncias de trabajadores enfrentan usuarios de Cafesalud

No hay servicio médico en la Clínica la Salle, el área de urgencia funciona a medias, los afiliados están desesperados.

La situación genera preocupación cuando Cafesalud es la Eps con mayor número de usuarios en Cúcuta. En la ciudad no hay respuestas frente a las miles de quejas y reclamaciones que los pacientes denuncian para garantizar la prestación del servicio.

El Ministerio Público y las Secretarias de Salud de Cúcuta y el departamento se quedaron cortas para mediar en la problemática que a diario coloca en riesgo la vida de cientos de personas que llegan en busca de atención en medio de las enfermedades.

“Los médicos nos dicen que ya la situación esta complicada que ya dejan la responsabilidad a la parte administrativa que ellos ya no tienen forma de cómo seguir trabajando, dicen que muchas veces medican y no hay medicamentos y no tienen insumos para hacer los procedimientos…” expresó, Omar Laguado uno de los afiliados afectados.

La situación se complica para los pacientes de alto costo por la parálisis en sus tratamientos, las remisiones están suspendidas y la crisis continúa en medio de un silencio de la superintendencia de salud.

Mientras tanto en Tibú. La situación se complica en materia administrativa “el personal allá en la Ips de Tibú, les está renunciando porque no les están pagando, es lo que tenemos entendido y por eso la consulta la tienen a un mes por médico general, la parte administrativa funcionaba allá pero todos les están renunciando” manifestó la Gerente de la Ese Tibú, Maribel Botello.