Capacitan a madres beneficiarias de Familias en Acción en tecnología y redes sociales

Superar la pobreza, la desigualdad y tener una Cartagena libre de analfabetismo, son varios de los puntos que se encuentran estipulados en el Plan de Desarrollo 2016-2019 de la actual administración.

Ante esto y el gran compromiso que se tiene con los beneficiarios, el programa Mas Familias en Acción, en cabeza del Enlace Distrital Claudia Anaya Marín y bajo la directriz del Alcalde de la ciudad, Manolo Duque, este lunes 17 de abril, se inició el curso de Alfabetización Digital, en el Punto Vive Digital ubicado en el CADS (Centro Auxiliar de Servicios Docentes) de Manuela Beltrán a las madres y padres líderes del programa.

Esta gran iniciativa tiene como fin, capacitar a las madres y padres beneficiarios en todo lo referente a la tecnología, redes sociales y manejo de algunos programas como Excel y Word, teniendo en cuenta que la mayor información del programa se difunde a través de estos medios.

Para Claudia Anaya Marín, Enlace Distrital de Familias en Acción, esta capacitación será de gran importancia, no solo para que los beneficiarios estén a la vanguardia de la tecnología, sino también para que exista un mayor control con los aparatos de comunicación que manejen los niños, niñas y jóvenes, pero sobre todo para que se superen y puedan gozar de una mejor calidad de vida.

“La idea del curso de Alfabetización Digital, no es solamente entregar unas herramientas a las madres y padres líderes del programa para que puedan acceder fácilmente a la información que manejamos en las redes sociales, sino que también le sirva para interrelacionar con los miembros del hogar. Hoy día vemos como hay niños de 3 y 4 años que manejan perfectamente el celular, el computador o las tabletas, pero las madres y padres no. La idea no es solo que lleven a los menores a los controles de Crecimiento y Desarrollo, sino brindarle las herramientas para que ese tipo de control también lo hagan al interior de sus familias, teniendo presente que cada vez aumenta la violencia y el acoso de menores en las redes”, enfatizó Anaya Marín.