La ANI, sostiene que a la malla vial del Valle, solo le falta una “muelita”

Luis Fernando Andrade, Presidente de la ANI, reconoció que es cierto que hay un pequeñísimo tramo de 100 metros donde hay un frigrorifico que no ha permitido terminar la doble calzada, pero que fuera de esta “muelita” la calzada está construida en su totalidad. Tanto así, que la malla vial del Valle del Cauca es la envidia de otros departamentos como Cundinamarca y Antioquia.

“Faltan 100 metros paro ya hay 200 km hechos, el problema es que la juez que tienen ese predio a cargo no lo ha querido entregar. Allí la ANI no puede hacer nada al respecto. A mí me parece una exageración decir que una de las mejores autopistas del país lleva 18 años de retraso porque falta una ‘muelita’” Afirmó el señor Andrade.

Otro de los problemas con el predio que ha retrasado la culminación, es que la juez que encargada se encuentra en la cárcel, precisamente acusada de prevaricato y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, se trata de Norella Acosta, quien lleva el caso del Parador Rojo de Buga, predio por el que estaba solicitando al estado 40 mil millones de pesos, cuando la obra de la calzada costaba 17 mil millones.

Se ha solicitado el cambio de juez para dar solución al tema del frigorífico, pero no hay respuesta todavía.