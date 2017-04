'No te llevas Na', última canción que Martín Elías pidió al 'Negrito' Osorio

"El día que mueras no te llevas na', no te llevas na', limpio naciste y limpio te vas, no te llevas na', no te llevas na', estas no son alucinaciones, lo dice el señor de señores, se muere el rico y no se lleva na', el famoso no se lleva na", así dice el coro de la canción que Dagoberto "El Negrito" Osorio escribió por petición de Martín Elías para ser incluida en su próximo trabajo discográfico.

Fue hace unos días apenas cuando el compositor de Becerril, Cesar, se reunió con Martín Elías por dos horas y compartieron experiencias sobre el género vallenato, la vida espiritual y sus sueños.

"Tener fama no es malo, vivir bien y ser grande no es malo, lo malo es no tener a Dios en el corazón pero con Martín Elías hace poco tiempo compartí dos horas, escuchamos las alabanzas que tenía en su celular y me dijo que se congregaba y yo le estaba haciendo una canción que se llama 'No te llevas na', pero los designios de Dios son perfectos y ahora se ha ido de esta tierra", relató Osorio.

Sobre esa canción, el compositor dijo que "Martín Elías era muy temeroso de Dios" y a través de su baterista le pidió la canción estilo 'Cuidao con Judas' que antes le grabó Silvestre Dangond y entonces afirma: "yo empecé a hacérsela de inmediato".

"El Negrito" Osorio también dijo a Caracol Radio que a "Martín Elías hay que recordarlo por su humildad y su amor, nunca tenía dificultades con nadie, era un hombre que amaba a sus colegas y el amor es el vínculo perfecto entre los seres humanos".