Investigarán a coronel que denunció presunta corrupción en la Primera Brigada del Ejército

El Teniente Coronel Fredy Gualteros Carmona Comandante del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate No 1 "Cacique Tundama", que opera en la ciudad de Tunja, sería el autor de la grave denuncia que circuló dentro del Ejército Nacional, a través de un mensaje de WhatsApp:



“(…) los actos de corrupción vienen de parte del comando superior (…) quieren hacerlo corromper a uno pidiendo dineros para pagar novias, asignar vehículos y pagarle a la novia del comandante hasta cuatro millones de pesos para que trabaje en la brigada; hacer muchos chuecos, lo cual me parece muy mal del comandante de la brigada y el jefe del estado mayor (…) creo que ya me voy de baja porque los encaré a los dos ante el comandante de la División (…), se me vienen las lágrimas pero uno tiene dignidad”, se escucha en el audio que generó la polémica.

Por su parte, la Segunda División del Ejército Nacional señaló a través de un comunicado que “ordenó la apertura de una investigación disciplinaria, con el fin de establecer la veracidad de la información. Así mismo se solicitará a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones que considere pertinentes. Culminada la etapa de investigación se tomarán las medidas correctivas y disciplinarias que allá lugar".

Adicional a eso, el coronel que difundió el mensaje de voz a través de la red, también será investigado.

“También ordené una investigación en contra del coronel, porque esa no es la forma de actuar de un oficial de honor”, señaló el comandante de la Segunda División del Ejército, brigadier general Jaime Carvajal Villamizar.

Agregó que “la Segunda División del Ejército Nacional, reitera su compromiso de transparencia frente cualquier tipo de acto de corrupción que intente empañar la legitimidad de nuestra institución”.