Denuncian aumento en las tarifas de servicios públicos en Santa Fe de Antioquia

Debido al cansancio que tienen varios usuarios de EPM por el aumento notable en el cobro de la tarifa de servicios públicos en Santa Fe de Antioquia, harán una protesta en las instalaciones de esta entidad en el barrio Santa Lucía, a las 8 de la mañana.

Algunos habitantes al ser consultados por Caracol Radio señalaron que: “Fuera de eso pagaba en noviembre por ahí 117 mil pesos, ahora me vino 152 mil pesos, uno con los mismos artículos, soy una vieja sola que vive con un bisnieto y nieta, ellos se van desde temprano, y yo quedó aquí sola. Aquí todo mundo se queja”, dijo doña Tulia, residente del municipio.

Agrega además que el agua que está llegando en la última semana no es potable y tiene olores fétidos.

“Y le cuento más, no es por desacreditar a EPM, pero nunca habíamos tenido un agua tan mala, como la que tenemos actualmente, abrir la llave y no poder lavarse la boca con esa agua porque sabe a 200 mil cosas, menos a bueno, sale como si tuviese oxido”, denunció.

“Si siempre ha subido un poquito, no es muy notorio, unos 20 mil pesos, pero si se han quejado mucho aquí la gente en Santa Fe de Antioquia. Yo vivo en la zona céntrica y la verdad si han montado en las redes sociales, y dicen que van hacer una protesta pacífica en las oficinas de EPM”, Gerardo López, habitante de la zona céntrica de Santa Fe de Antioquia.

Por su parte, Martha Oliva Zuluaga, manifestó: “horrible, eso no tiene arrimadero, este mes se me subió mucho, horrible, hace el reclamo y le dicen que eso fue que le vino gente, y usted donde llame le dicen lo mismo. En lo que hice la cuenta se me subió 100 mil pesos y nosotros no somos sino 2”.