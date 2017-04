Sintrabecolicas denuncia que a la Licorera de Caldas y al Ron Viejo los están desapareciendo

Denuncias como un presunto detrimento patrimonial, posibles sobrecostos en la compra de alcoholes importados, cierre de la planta destilería sin que existiera una orden emitida por las autoridades ambientales, peligro para la elaboración futura de productos insignia como el Ron Viejo por agotamiento de materias primas, entre otras, que podrían generar la desaparición de la Industria Licorera de caldense hizo Sintrabecolicas Caldas, el sindicato de trabajadores de la ILC.

Caracol Radio tuvo acceso a un documento que el sindicato radicó desde hace un mes, el pasado 15 de marzo, ante el gerente de la ILC Luis Roberto Rivas Montoya, el gobernador (e) de Caldas Ricardo Gómez Giraldo y todos los miembros de la Junta Directiva, en el que les piden analizar y proceder ante varios puntos que ellos consideran delicados y que de continuar como hasta el momento, aseguran que originarían la desaparición de la Licorera de Caldas. Dicho documento según el sindicato no ha sido contestado por los directivos ni el gobernador.

Todas las denuncias giran en torno a la reapertura de la planta destilería, la cual fue cerrada en el 2014. Dicha planta es considerada como sagrada para la ILC por su antigüedad y porque era la única en el país que destilaba alcohol extra neutro, materia prima esencial para la elaboración de los productos de esta empresa.

El cierre en ese entonces se argumentó en dos puntos principales. El cumplimiento de las normas ambientales y en factores económicos. Al menos así lo dio a conocer públicamente el gerente de ese entonces Bruno Seidel.

Denuncian cierre apresurado de la planta

Sobre el cierre de la planta, el sindicato en el documento enviado a las autoridades departamentales y a las directivas de la ILC, argumenta que se hizo apresuradamente y sin que existiera una orden de las autoridades ambientales o un estudio técnico y financiero, incluso citan apartes de un informe de la Contraloría General de Caldas, en las que presuntamente cuestionan la decisión que tomaron las directivas de cerrar la destilería.

“La decisión se tomó sin contar con estudios técnicos definitivos y no se conoció por parte de la ILC un estudio que determinara y reflejara la mejor opción económica, financiera, jurídica y ambiental para la ILC, determinando que el cierre de la planta fue carente de un estudio técnico de planeación que dimensione los efectos negativos o positivos del cierre.”, es el aparte que cita Sintrabecolicas y que le atribuye al ente de control.

Sobre este tema, Juan David Arango Gatner, gerente de la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), que es la autoridad ambiental en este departamento manifestó que nunca esa entidad emitió una orden de cierre de la planta.

“Desde Corpocaldas no se ha ordenado nunca suspender las actividades. Nunca se ordenó su cierre” Dijó Arango Gatner, quien también explicó que sobre este tema se había iniciado un proceso sancionatorio por una presunta transgresión a las normas ambientales, el cual es jurídico y tiene varias instancias. Agregó que este no se alcanzó a surgir porque la Licorera decidió parar la planta.

Sumado a esto Sintrabecolicas que en Caldas, es liderado por Carlos Anibal Loaiza, explicó en el documento que la decisión se tomó sin tener resultados de estudios técnicos, financieros, económicos, jurídicos y ambientales, porque el informe sobre el análisis que hizo la firma consultora Carboetil Ingeniería sas tiene fecha del 24 de junio de 2014, es decir cuatro meses después de que se tomará la decisión del cierre, la cual fue tomada el 24 de febrero de 2014 en una sesión de la Junta directiva. En resumen la decisión de cerrar la planta fue tomada cuatro meses antes de conocer los estudios.

El presunto detrimento patrimonial

Acto seguido el sindicato denunció que el cierre de la destilería generó efectos negativos para la ILC y es aquí donde se habla de un presunto detrimento patrimonial originado en sobre costos en la compra de alcoholes importados.

Anibal Loaiza indicó que estos alcoholes se estarían comprando a un precio por litro que supera los 8 mil pesos y que si la planta estuviera abierta, cada litro costaría menos de 3 mil pesos producirlo. Es decir que habría un sobre costo de más de 5 mil pesos por cada litro.

Sobre este tema hay que resaltar que esos alcoholes importados se compran en dólares, moneda que constantemente cambia su valor en nuestro país.

Según informes suministrados por el sindicato, la Licorera en el sobre costo de la compra de alcoholes importados, más perdida de otras materias primas para la elaboración de los productos, daños de equipos electrónicos y mecánicos porque no les han hecho mantenimiento tras el cierre de la planta y la reparación de alrededor de 20 mil barriles para el añejamiento, del alcohol sumaría más de 4 mil 600 millones de pesos gastados innecesariamente.

Serían alrededor de mil 114 millones de pesos, de sobre costo, en la compra de 240 mil litros de alcohol importado de Panamá y 3 mil 500 millones de pesos en la reparación de los barriles, más los daños de equipos, entre otros factores que le sumarían a la millonaria cuenta.

Caracol Radio además conoció que en este momento la ILC está haciendo negociaciones para importar al rededor de seis millones de litros de tafias para la producción.

Pero además del presunto detrimento, El presidente de Sintrabecolicas en Caldas Carlos Anibal Loaiza cuestionó el por qué hay una firma intermediaria llamada Inverproyectos que se encarga de la negociación del alcohol.

“Hay una parte que esta oscura y que no entendemos que es lo que pasa. Hay algo raro con la empresa consultora”, manifestó el líder sindical, quien además concluyó que en las negociaciones de alcoholes importados la única que se beneficia es la empresa importadora, porque a la Licorera cada vez le sale más costoso la compra de esos alcoholes.

En el documento del sindicato también indica que de no haber cerrado la planta, la Licorera hubiera podido evitar demandas que le significaron pérdidas millonarias por no cumplir algunos contratos y especifican entre otros, los 8 mil 500 millones de indemnización que la ILC tuvo que cancelarle a la empresa Líquidos Carbónicos de Colombia por el incumplimiento en el contrato que estaba suscrito hasta el año 2024 por la explotación, procesamiento y comercialización de gas carbónico de la planta de destilación. Contrato que la ILc no pudo cumplir por el cierre de la Destilería.

Aseguran que se están agotando las materias primas para producir ron

La lluvia de denuncias y quejas de los empleados de la ILc siguen con la calidad de los licores importados y el agotamiento de materias primas que según el sindicato, de no hacer algo a tiempo podrían originar la extinción del Ron Viejo de Caldas.

Hablemos primero de la calidad de los alcoholes importados. En el documento del Sindicato, hay un aparte que señala que dos maestros roneros de la ILC le informaron a las directivas la imposibilidad de seguir importando el alcohol tafias, materia prima del ron, porque este no se acerca a los estándares de calidad de las tafias que se producen en la destilería caldense.

Loaiza agregó que “los maestros roneros le informaron a las directivas que con las tafias que se están importando es imposible producir el mismo tipo de ron que tradicionalmente ha comercializado la ILC y agregó que lo único que se puede hacer “es mezclar los importados con tafias que aún quedan, de las que años atrás fueron destiladas en Manizales, para tapar lo malo que traen los comprados fuera del país como olores y sabores diferentes”.

Ahora hablemos del agotamiento de materias primas. Según el sindicato la situación es más compleja aún, ya que en la ILC sólo quedan cerca de 11 millones de litros de tafias que se produjeron en la destilería caldense y que esto representa que en menos de año y medio se estarían agotando estas materias primas, lo cual pone en una inminente vía de extinción el Ron Viejo de Caldas y por ende de esta importante empresa de los caldenses, de acuerdo a los explicado en las denuncias.

Ron de tres años producido con materias primas para el de cinco

Los sindicalistas profundizaron en el tema de la producción de ron y el posible detrimento patrimonial. Aseguran que en la actualidad ya no hay tafias para producir rones de tres años de añejamiento y que están utilizando materias primas aptas para la producción de ron de cinco años para producir el de tres, lo cual según los denunciantes es otro sobre costo en producción, ya que son elementos que tienen un valor de producción mayor para la ILC por tratarse de materias primas con mayor calidad y agregan que esto también genera pérdidas para la ILC, ya que “se están vendiendo a precios inferiores, ya que se comercializan como tafias de tres años”.

“Lo cierto es que la formula real del Ron tradicional de tres años ya viene sufriendo cambios bruscos, desde hace un año aproximadamente, debido a mezclas que se realizan. Asunto que ya se está notando entre los consumidores finales”, dice uno de los apartes del documento de los sindicalistas enviado a las directivas de la ILC.

Ya no se produce la crema de ron

Sintrabecolicas también manifestó que la falta de ron de tres años hizo que desde hace varios meses se haya dejado de producir la Crema de Ron Cheers y denunciaron que esto también le está generando pérdidas millonarias a la Licorera, ya que este producto que tenía buena aceptación en el mercado, es imposible de volver a producir mientras no hayan tafias para producir ron de tres años.

En el documento y en los relatos que Carlos Anibal Loaiza hizo para Caracol Radio se explica que actualmente en la ILC están haciendo pruebas con materias primas para el ron de cinco años para producir la Crema de Ron pero que estas no han dejado hasta el momento un resultado positivo, “ya que han encontrado alteraciones en el PH, por uso de rones con tafias de más de cinco años”.

Para conocer sus opiniones, su punto de vista y encontrar respuesta a las graves denuncias que hace Sintrabecolicas, Caracol Radio desde hace unas semanas contactó al gerente de la ILC, Luis Roberto Rivas Montoya, quien amablemente nos atendió y nos habló extensamente de estas situaciones, pero una hora después de finalizada la entrevista se comunicó con este medio para decir que no estaba autorizada la publicación de sus declaraciones y que todo era off the record.

Sin embargo en la mañana de hoy lunes la Gobernación de caldas citó a una rueda de prensa para hablar de temas relacionados con la ILC, en dicho evento intervendrán el gobernador encargado Ricardo Gómez Giraldo y el gerente Rivas Montoya.

Por su parte la ONG Manizales en común, que lidera el sociólogo Darío Arenas, ha venido denunciando constantemente las irregularidades que el sindicato de la ILC hace públicas, sobre cómo se está administrando esta empresa que le pertenece a los caldenses.