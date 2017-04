Asocentro criticó realización del taller de participación ciudadana del PEMP en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias realizó el lanzamiento del Seminario - Taller de Participación Ciudadana para la Construcción del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (PEMP), que pretende organizar las actividades y usos del Centro Histórico y de sus zonas de influencia.

Al respecto, la comunidad residente en el BIC Centro Histórico e involucrada de hecho y por derecho en este proceso, Asocentro Histórico (Asociación de Vecinos del Centro Histórico) presentó ante la opinión pública un número de consideraciones que se realizaron mediante esta socialización, entre las cuales están:

1. La actividad de lanzamiento del Seminario fue imprecisa en lo conceptual, caótica en lo metodológico y mezquina en información concreta y empírica acerca del objeto de la convocatoria.

2. Atendiendo a su exposición, la metodología de participación ciudadana propuesta por el Distrito para el seminario taller no aparece estructurada como espacio de deliberación con miras a una toma concertada de decisiones sobre un plan, sino como un evento de propósito ilustrativo en torno a temas de contextualización y gestión del patrimonio a través de una serie de conferencias magistrales. Este ejercicio que propone Planeación no aparece concebido ni explícitamente articulado con el conjunto de temas de obligatorio tratamiento para un PEMP según la norma nacional. Por ello, induce a concluir que se trataría más bien de una puesta en escena del Distrito para legitimar formalmente el protocolo de convocatoria y participación comunitaria que exige dicha norma para la aprobación del PEMP que sí señala con claridad los tiempos y modos para cumplir debidamente con el “proceso de participación y comunicación con la comunidad”.

En la metodología expuesta, no hubo cabida para un ejercicio deliberativo desde lo colectivo para una concertación real del PEMP. No quedó claro en qué momento de las “Fases de desarrollo” del Seminario los actores comunitarios involucrados van a incidir efectivamente en la formulación del Documento. No es claro cómo y de qué manera se incluirían nuestros aportes para que no queden el aire como meros apuntamientos al margen sino como insumos que puedan llegar a formar parte integral del Plan.

3. En la Guía para la formulación del PEMP del Ministerio de Cultura, en el apartado donde explica cómo se formula, se propone llevar a cabo un diagnóstico participativo que “será elaborado a partir de talleres realizados con los distintos actores públicos, privados y comunitarios que estén involucrados en la problemática del sector”. Estos talleres diagnósticos nunca se hicieron y en las jornadas de trabajo del Seminario al que se convocó pareciera que tampoco están incluidos. Sin embargo, la secretaria de Planeación Distrital, Luz Elena Paternina, informó a la audiencia que “desde hace un año se viene trabajando en el Documento”. Considerando, como se dijo, que la participación ciudadana se hace obligatoria desde el inicio del proceso de formulación del PEMP, no se hizo claridad ante los asistentes.

4. Como la Secretaría de Planeación Distrital no dio a conocer entonces, ni aún lo ha hecho, cuáles han sido las firmas consultoras, locales, nacionales o internacionales encargadas de la formulación de los Documentos de Soporte de este plan, la inquietud que asalta a la comunidad, así como a los miembros del Concejo distrital que lo expresaron públicamente, se hace urgente que la administración distrital informe a la ciudadanía los términos legales y financieros y los aportes concretos que éstas firmas han hecho a los Documentos de Soporte que la Secretaría de Planeación está en mora de poner a disposición de la opinión pública.

5. Como residentes de Cartagena en el Centro Histórico, organizados en asociaciones e instancias de interés comunitario, dentro del contexto de incertidumbre generado por la poco ilustrativa presentación institucional del pasado jueves, nos hacemos —y las hacemos extensiva tanto a la administración distrital como a la comunidad en general— algunas preguntas e inquietudes.

La residencia y la vivienda permanentes constituyen un factor cuya preservación y promoción es de obligatorio cumplimiento en todas las estrategias mundiales de preservación del patrimonio urbano. Sin embargo, en la presentación comentada, sólo se hizo mención a la dinámica económica asociada a la industria del turismo como factor crucial en el presente y futuro del Centro Histórico. Así que esta ausencia en la presentación del pasado jueves, ausente también en la programación del seminario, nos obliga a levantar nuestra voz de alerta ante la opinión pública, faltante que tenemos todos que tener en cuenta al momento de discusión tanto de la legalidad de los procedimientos cumplidos en el proceso de formulación del PEMP, así como de los contenidos técnicos específicos que traiga la propuesta que la administración distrital presentará a la sociedad.

6. Otro de los temas no explicitados ni en la presentación en el Teatro Adolfo Mejía ni en la programación de las jornadas del Seminario Taller expuesta en la web, son los niveles de intervención, es decir, a la clasificación predio por predio del BIC. Es necesario incluir este punto en las jornadas de trabajo.

7. El componente administrativo del PEMP, ese que se estructurará para darle la institucionalidad necesaria, suficiente y eficiente a su gestión y proyección, que permita a la vez el manejo presente y la sostenibilidad administrativa del BIC, tampoco se explicitó ni en la presentación del seminario ni en las temáticas establecidas en la programación oficial. ¿Cuál será la figura administrativa que se va a estructurar para la administración del PEMP?

Tras lo anterior, la comunidad solicita respetuosamente y de manera pública al Distrito de Cartagena a reorientar la metodología que permita garantizar la participación real y efectiva de las organizaciones y colectivos comunitarios residentes permanentes del Centro Histórico en la formulación del PEMP de manera concertada, transparente, horizontal y de cara a la ciudad. Sin secretismos ni preferencias. Es por ello que Asocentro Histórico realizó las siguientes sugerencias de cómo debería ser la metodología de trabajo:

1. Las sesiones del seminario taller deben corresponder a los contenidos obligatorios del PEMP, y la primera de ellas debe ser la exposición del trabajo realizado por el equipo de la secretaría de Planeación, incluidos los diagnósticos que fundamentaron la propuesta que trae a discusión la administración distrital. En el listado de temas de las jornadas, faltan dos fundamentales incluidas en las Condiciones de Manejo: los Aspectos Administrativos del BIC, la recuperación y promoción de la vivienda permanente y el Plan de Divulgación.

2. El desarrollo de las sesiones sería así:

2.1. Primera hora: Exposición de la propuesta de Distrito referida a un tema específico del PEMP.

2.2. Segunda hora: trabajo en grupos.

2.3. Tercera hora: socialización en plenaria de los trabajos en grupos y conclusiones generales del tema de la jornada.

Posteriormente, se debería programar unas sesiones especiales de conciliación de los textos finales con la participación de los representantes de los grupos de interés que participaron en la formulación del PEMP, incluidos en igualdad de condiciones, a los representantes de las organizaciones de residentes del Centro Histórico de Cartagena.