Así preparan la última morada de Martín Elías

Cuatro hombres son los encargados de preparar la última morada de Martín Elías en el cementerio Jardines del Ecce Homo de Valledupar. Uno de ellos es Pedro Piña, quien con el dolor de un seguidor de la dinastía Díaz, saca la arena para dejar todo listo para que este lunes sea sepultado el cuerpo del artista vallenato.

“Martín Elías era una promesa de la música vallenata y prometía mucho. Es un golpe muy duro. Hace poco nos dejó su papá y ahora él. Es algo muy duro para los seguidores”, afirmó tras hacer una pausa en su labor de excavación bajo 34 grados centígrados.

La tumba del gran Martín Elías estará al lado de los restos de su padre: el legendario Diomedes, a donde ya han comenzado a llegar los seguidores como Melori Medina, quien viajó desde Barrancabermeja para darle el último adiós al artista de tan sólo 26 años que falleció tras un trágico accidente en las vías de Sucre.

“Vengo exclusivamente a verlo por última vez. Cuando me enteré de su muerte, sentí que me dieron un golpe en el corazón. Hubo llanto, impotencia. Era un muchacho tan joven y morir así, no aguanta.”, señaló la joven quien seguidamente se atrevió a cantar “Por ti”, una de sus canciones favoritas de Martín Elías.