"No dejen solo a Martín": Elvira Maestre

Con la propiedad de las abuelas caribeñas pero vestida del luto que la acompaña desde la muerte de su esposo Rafael Díaz, luego de su hijo Diomedes, hace una semana de uno de sus hermanos y ahora de su nieto Martín Elías; Elvira Maestre se dirigió a la gran cantidad de personas que llegan hasta su casa en Valledupar para expresar el pésame en medio de este duro momento.

"A la fanaticada de Martín le pido que me lo acompañen, no me lo dejen solo ni un momento, yo no estoy con él porque estoy muy deprimida y no puedo ir, les agradezco mucho", fueron sus palabras.

Y es que 'Mama Vila', como es conocida la abuela del joven cantautor fallecido, se enteró de la trágica noticia solo 27 horas después porque sus familiares temían que no resistiera el dolor y la tristeza en medio de la debilidad y el agotamiento que los años han traído a su cuerpo.

Encontrar el momento para contarle de la muerte de Martín Elías no fue fácil porque mientras sus familiares buscaban las palabras apropiadas, cientos de seguidores del cantante vigilaban la entrada de la vivienda con lágrimas, pancartas y cantos.

"Mientras la gente estaba ahí nosotros le explicamos que Martín había tenido un accidente de tránsito y estaba grave en la clínica. Desde ese momento no hizo más que llorar y ya no pudimos ocultarlo más, le contamos que murió y ella lo ha tomado con calma pero mucha tristeza", dijo Elver Díaz, hijo de Elvira Maestre.

'Mama Vila' está viva y se aferra a las fuerzas que le quedan en medio de sus años para mantener en pie a su familia que ha tenido que soportar la partida de varios seres queridos en los últimos años. No se ha muerto la madre del difunto Diomedes Díaz como muchos especulan en redes sociales desde que se conoció del fallecimiento de Martín Elías.