"Martín Elías fue el hombre del millón de amigos": Dayana Jaimes

Centenares de personas circulan alrededor de la tarima Nicolás Elías `Colacho´ Mendoza del Parque de la Leyenda Vallenata 'Consuelo Araujonoguera' para despedir a el cuerpo de Martín Elías que el próximo lunes 17 de abril será sepultado en Valledupar a las 10:00 de la mañana.

En ese lugar, donde se encuentran los despojos mortales en cámara ardiente, personas provenientes de distintos lugares de Colombia han manifestado su solidaridad a la familia del fallecido cantante.

Entre dos y cuatro horas espera la gente en filas para poder acercarse al cuerpo de Martín Elías y entre lágrimas o palabras de admiración decirle adiós.

En todos los lugares del Parque de la Leyenda Vallenata se pueden ver a los seguidores del artista sentados o de pie con la mirada puesta hacia la cámara ardiente.

Hay niños, mujeres, adultos mayores y personas de todas las edades y regiones llegando constantemente a ese lugar con muchos sentimientos notorios en sus miradas y expresiones.

Dayana Jaimes, la viuda de Martín Elías, dijo a los colombianos que su esposo fue el "hombre del millón de amigos" y que no tiene cómo agradecer "tanto cariño".

"Se me acercan personas que yo no sabía que Martín había ayudado en algún momento y me cuentan esas anécdotas, sus seguidores, sus amigos, todos hoy me hacen sentir tantas cosas", así describió Dayana Jaimes las multitudinarias manifestaciones de las personas que acompañan el último adiós del hijo de Diomedes Díaz.

Este domingo 16 de abril, varios artistas vallenatos se unirán en un mismo canto para rendirle homenaje a Martín Elías alrededor de sus despojos mortales.

A las 2:00 de la tarde será el homenaje del que participarán Iván Villazón, los hermanos Zuleta, Silvestre Dangond, Rafael Santos Díaz, Elder Dayan Díaz, Silvio Brito, Kvras, Peter Manjarrez, entre muchos otros.