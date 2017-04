"El accidente de Martín Elías hay que investigarlo": Poncho Zuleta

En medio de los pañuelos blancos que se ondean en el Parque de la Leyenda Vallenata alrededor de los despojos mortales del gran Martín Elías, como le llamaban cariñosamente al joven artista, el cantautor Poncho Zuleta envió un mensaje de agradecimiento a todos los colombianos por la solidaridad que han mostrado ante el hecho que enluta al folclor pero hizo un fuerte cuestionamiento a las nuevas generaciones de la música por las decisiones que toman "en medio de las emociones de momento" y exigió claridad en los detalles de la muerte del hijo más reconocido del también desaparecido Diomedes Díaz.

El "Pulmón de Oro" dijo en entrevista con Caracol Radio que no era su intención "entrometerse en la vida y las decisiones de los demás, porque cada quien tiene libre albedrío" pero cuestionó la costumbre que tienen las agrupaciones y artistas musicales de "excederse en velocidad y afanes en las carreteras" para cumplir sus presentaciones.

"De mi parte llevo 46 años viajando en mi bus con mis músicos y terminaré mi última canción viajando en mi viejo bus... Hay que ser prudentes para que no ocurran desastres tan lamentables como este", dijo Tomas Alfonso Zuleta Díaz minutos después de llegar a la cámara ardiente donde reposa el cuerpo sin vida de Martín Elías Díaz Acosta.

El cantautor también aseguró que la muerte del joven cantante debe ser un "campanazo para que la nueva generación tome precauciones, los excesos son excesos y no traen nada bueno. Esto que sirva de escarmiento para los jóvenes porque esta es una perdida incalculable pero el accidente también hay que investigarlo bien y que se digan los detalles de las causas para que no ocurra más algo así", puntualizó Zuleta.

Con lágrimas en sus ojos, Poncho también recordó la relación cercana que ha tenido siempre con la familia de Diomedes Díaz y describió su dolor por la muerte de Martín Elías.

"Hay muertes que se justifican pero esta no tiene justificación, era un joven que apenas comenzaba la vida y se le avecinaban tantas glorias por su gran capacidad musical y los dones artísticos heredados de ese hombre llamado Diomedes... Sus hijos son mis hijos, he sido siempre cercano a esta familia, con Diomedes me unieron tantas cosas que hoy siento profundamente en el alma esto", fueron las palabras de Tomás Alfonso Zuleta Díaz.