Encuentran a turista chilena que llevaba perdida 5 días en Guatapé

Fue hallada sin problemas de salud, la turista chilena, que se había extraviado en zona rural del municipio de Guatapé, desde el Martes Santo, cuando decidió visitar una cascada, en este municipio del oriente de Antioquia.

La turista, Nicol Ríos, al ser trasladada a un hospital para hacerle chequeos médicos, a pesar de que solo tiene signos de deshidratación, afirmó que: “Me perdí, se hizo de noche, me quedé ahí hasta el otro día para poder buscar el sendero, no lo encontré y al otro día seguí caminando en dirección opuesta, por eso fueron tanto días, en mi mochila no llevaba nada, porque mi paseo era de tres horas, en el camino encontré varias cabañas abandonadas”.

La turista salió de su hostal en Guatapé el Martes Santos, para visitar una cascada en el oriente de Antioquia y no regresó, hasta las últimas horas, cuando fue hallada en zona rural del municipio de San Carlos.

La mujer fue trasladada a un centro asistencial y se le hace chequeos médicos, para que retorne a al país austral.