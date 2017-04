Inversión social para el posconflicto se dará en todos los departamentos

El Alto Consejero Presidencial para las Regiones, Carlos Eduardo Correa Escaf, aseguró que la inversión para el posconflicto se dará en todo el país pero se le está dando prioridad a las zonas veredales donde está concentrada la guerrilla.

“Primer punto, zonas que tienen zona veredales de desarme, segundo, zonas de conflicto sonde hay cultivos ilícitos, tercero donde ha habido conflicto armado, cuarto un tema de competitividad.”

Según el alto funcionario a medida que se van ejecutando los proyectos de zonas de conflicto y sitios de concentración se irán abarcando otras zonas del país.

“Dado caso, vámonos al departamento del Atlántico, no tiene zona, no tiene cultivos, no fue una zona muy afectada por el conflicto, pero si tiene zonas de competitividad para sacar sus productos pero va a tener una inversión, es simplemente una priorización.”

Para tal fin se tendrán en cuenta la afectación económica que tuvo en las zonas donde no hubo una incidencia directa del conflicto.

“Bolívar va a tener alrededor de 130 mil millones de pesos, solo para vías terciarias, entonces el señor gobernador con nosotros con el Gobierno Nacional, con los alcaldes nos hemos sentado a levantar ese inventario de vías a priori.”

Es el caso del departamento de Bolívar que no cuenta con zona de concentración pero fue uno de los primeros en erradicar la guerrilla.

“El conflicto no es solamente que son 26 municipios donde hay zona veredales, Bolívar fue un departamento de los más golpeados en este conflicto de 50 años, si nos vamos a los Montes de María por ejemplo, acuérdese toda esa columna que había de Martín Caballero de toda esa columna que había en el sur de Bolívar, cultivos ilícitos, ELN y Bolívar va a ser uno de los grandes privilegiados porque se está focalizando que tipo de zona.”