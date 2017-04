“Solo le pido a Dios que tenga a Martín Elías en su gloria”: Jean Carlos Centeno

Cuando nació Martín Elías ya Jean Carlos Centeno era un cantante consolidado en la música vallenata, pero el tiempo y los distintos escenarios los juntó para convertirlos en grandes amigos a pesar de la diferencia de edad.

Centeno siempre ha tenido una gran admiración por Diomedes Díaz, el padre de Martín Elías, y eso sirvió para que en el camino se fueran juntando. Cuando Elías empezó su carrera siempre manifestó que uno de sus cantantes favoritos era Centeno y eso los llevó a tener admiración uno por el otro. Aunque Martín solo tenía 26 años aceptó ser el padrino de Victoria, la hija de Jean Carlos y el bautizó se hizo en febrero de 2016.

Este viernes al conocer la noticia sobre la muerte de Martín Elías, el excandatante del Binomio de Oro recordó esos momentos de cercanía con Martín de quien asegura era casi como un hijo. En diálogo con Caracol Radio Jean Carlos Centeno contó que en Valledupar todo es tristeza y que se están recordando los instantes en que murió Diomedes Díaz porque los dos eran cantantes del pueblo.

Caracol Radio: ¿Cómo recibió las noticias sobre la muerte de Martín Elías?

Jean Carlos Centeno: Es una trágica noticia y estoy muy triste. Eran las mañanas más alegres y bendecidas por la Semana Santa hasta que hoy cambió de todo en Valledupar. Todo el mundo está muy triste

C.R.:¿Qué está pasando en Valledupar?

J.C.: Hay mucha tristeza y todo el mundo está al frente de la casa de la abuela de él con música de Diomedes y de Martín Elías para recordarlo.

C.R.: ¿Y usted cómo lo recuerda?

J.C.: Como un gran hijo, hermano, esposo, amigo, colega y compadre porque me dio la dicha de ser parte de su familia el día que me bautizó a mi hija Victoria, la única hija que tengo, él me la bautizó y nunca lo voy a olvidar por ese don de gente que tenía y por eso nunca se olvidará.

C.R.: ¿Cuáles eran las principales cualidades de Martín Elías?

J.C.: Tenía muchísimas era un gran esposo, hijo, hermano y padre. Tuve la oportunidad de conocerlo y él tenía un ángel y lo seguirá siendo porque era noble cercana a la gente. Un exitoso con el amor del pueblo y eso se reflejará cuando lo despidamos.

C.R.: Cuándo fue la última vez que habló con él?

J.C.: El 13 de diciembre recibí un mensaje muy bonito de él y unas notas de voz en mi celular por mi cumpleaños. Me sorprendió con esos mensajes y en mi celular aparecía “el hijo de papi” porque así lo bauticé a él.

C.R.: Martín Elías salía de un concierto y se trasladaba para Santa Marta a donde debía cumplir con otro compromiso musical. Esto que pasó le hace pensar un poco en que a veces los artistas no cuidan su integridad…

J.C.: Ahora no puedo dar un concepto preciso porque no tenemos la certeza de lo que pasó en ese momento, todo lo que sabemos es por las noticias y debemos esperar, pero creo que se accidentaron por evitar una muerte e irónicamente muere Martín Elías. Quienes sobrevivieron podrán contar qué fue lo pasó, pero al parecer por esquivar una moto se accidentaron. Eso sirve de experiencia. En el caso mío siempre estoy pendiente de que el conductor del bus no esté trasnochado para evitar problemas, siempre hay que tener cuidado porque nos movemos mucho por las carreteras del país para cumplir con los compromisos que tenemos.

C.R.: ¿Qué le pide a Dios?

J.C.: Pedirle a Dios que lo tenga a su diestra para que lo bendiga. Era un gran muchachito y exitoso con tan corta edad, con un estilo propio logró perfilarse porque nunca vivió bajo la sombre de su padre Diomedes Díaz. Siempre fue el gran Martín Elías. Ya no tengo dolor de amigo ni de hermano, sino de padre porque es como si fuera un hijo mío.

C.R. :En 2006 usted le rindió un tributo a Kaleth Morales, quien también murió en un accidente de tránsito con una canción que tituló Ave Libre. ¿Le hará un homenaje a Martín Elías?

J.C.: Lo haría, pero en este momento no para que no se confunda el homenaje con un protagonismo. No es sano hacer homenajes tan rápidos porque la realidad es otra en este momento. No quiero hacerlo ahora, pero no lo descarto y no solo uno si no muchos porque los merece todos, pero todo a su debido tiempo. Mi suegra vive en diagonal a la abuela de Martín Elías. Toda esa familia era muy amiga de mi actual pareja, jugaban juntos y todo eso. La noticia es muy dura y muy triste.