En Cúcuta, Martín Elías, inició su carrera musical

Artistas musicales del género vallenato recordaron y narraron a Caracol Radio, el inició de la carrera de Martín Elías en la zona de frontera con Venezuela.

Alejado de su padre, Diomedes Díaz, quien mostraba poco interés por su carrera musical, llego a Cúcuta, Martín Elías, un joven lleno de esperanzas con la convicción de convertirse en uno de los cantantes vallenatos más importantes, siguiendo el legado de su progenitor pero con su propio sello.

Ciro Quiñonez, músico vallenato, oriundo de Cúcuta, recuerda cómo conoció a Martin Elías en el año 2.005, para aquel entonces era su acordeonero “salíamos a tocar juntos, en las presentaciones o contrataciones que nos saliera, salíamos a jugar futbol aquí en prados club, Martín, aquí prácticamente estaba solo…” dijo el artista cucuteño en diálogo con Caracol Radio.

El Director de Oxigeno de Caracol Radio, Victor Kid, contó a la básica de Caracol Radio como inició Martín su carrera en la frontera “ tuve la oportunidad de conocer a Martín hace muchos años de hecho presente su primer concierto al lado de su papá que estaba recién salido de la cárcel, era su primer concierto grande, estaba bastante gordito y he venido siguiendo su carrera… Martín, vivió muchos años acá porque tuvo esposa cucuteña, estuvo mucho tiempo acá empujando su carrera, prácticamente solo, su papá estaba concentrado en lo suyo y realmente Diomedes como tenía tantos hijos y casi todos cantaban Él no sabía por que quien decidirse ni a quién apoyaba en forma, El único que tuvo el apoyo fue Rafael Santo y de pronto no trascendió como el mismo Diomedes quiso”.

Hoy el recuerdo invade a los seguidores de este joven promesa del vallenato, a sus amigos y a los personajes del mundo musical quienes vieron crecer a Martín Elías desde esta zona del país. “El legado más grande que deja Martín es que nosotros no abandonemos ese vallenato tradicional porque ahoritica lastimosamente y me incluyo todos estamos haciendo fusiones, es dejándonos llevar por ritmos por el comercio, porque es el comercio El que nos está llevando hacer eso… El quiso que el vallenato tradicional nunca acabara que siempre tuviera su causa, estuviera siempre firme” dijo Ciro Quiñonez.