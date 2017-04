Desorientación durante el día sin carro en Cúcuta

Las empresas de vigilancia fueron sancionadas durante la jornada; este sector de seguridad, afirma que estaban exonerados de la medida.

En diálogo con Caracol Radio, representantes de varias empresas de vigilancia, expresaron su inconformismo por la falta de información y conocimiento del decreto del “Día Sin Carro” en Cúcuta que conllevo a la inmovilización de varios vehículos y motocicletas que adelantan rutinas de seguimiento y control al personal de vigilancia en la ciudad.

“No sabemos que paso, porque entre las mismas autoridades, la Secretaria de Tránsito y la Policía, no se socializó, no se leyó bien el decreto o no se entendió, lo cierto es que nos inmovilizaron varias motocicletas nos aplicaron los comparendos económicos, nuestro personal presento su documentación y hasta la norma, pero aun así, se nos sanciono, estamos exonerados de la norma, es lamentable este desorden en la ciudad…”manifestó uno de los voceros de una reconocida compañía de seguridad en Cúcuta.

Mientras tanto, los conductores de servicio particular, expresaron falta de socialización de la norma con tiempo y anterioridad para evitar que turistas y visitantes que ingresaban a la ciudad resultaran sancionados.

Las autoridades civiles ni policiales, dan razón de lo sucedido al cierre de la nota, fue imposible establecer comunicación con las autoridades de tránsito para conocer el porqué de la situación y el balance preliminar de la jornada.