El 'Paso Robado': la procesión que sólo se hace en Mompox

Es única en el mundo. No se hacen en ninguna otra Semana Santa del planeta, y tal vez Roma no sepa de su existencia. Hablamos de la procesión del 'Paso Robado', un acto que año a año, el jueves víspera de Semana Santa agrupa a miles de personas en las calles de Mompox para marchar al son de una sinfónica, cargando la imagen de Jesús Nazareno desde la medianoche hasta las 6 de la mañana.

Su historia, es tan curiosa como el nombre y sólo ha sobrevivido por tradición oral, es decir, no existen registros históricos físicos que corroboren la historia que a continuación les contaremos, el origen de esta particular procesión. Hernando Jaramillo, es uno de los miembros más ilustres de la Academia de Historia de Mompox, y aunque dice no ser muy religioso, sabe más de estas historias que cualquiera en la zona.

Cuenta Jaramillo que el 'Paso Robado' se hace año a año, como pago por una pelea que se presentó entre dos comunidades religiosas. "Para la época de la colonia, algunos benefactores, la aristocracia de Mompox colaboraban activamente con las distintas comunidades religiosas aquí asentadas, fue así como una imagen del Nazareno fue el detonante de una lucha de celos entre los Agustinos y los Franciscanos", cuenta Jaramillo.

Resulta que la imagen era bellísima y aunque no se tiene claro si era la que se usaba en la Semana Santa de ese entonces, todos querían venerarla. "Pero con cierto egoísmo, diría yo, los Franciscanos lo veneraban prácticamente que a puerta cerrada y no permitían que otra comunidad lo hiciese, fue así como los Agustinos resolvieron ir y secuestrar la imagen", relata Jaramillo.

Obviamente ante semejante acto la reacción de los Franciscanos y sus seguidores no fue otra sino venirse en bloque ante los Agustinos y tratar de recuperar la imagen. Para el lector desprevenido, resultará aún más curioso saber que todo este revolcón, tuvo lugar en apenas 4 cuadras, las mismas que separan a estos dos claustros que hoy se conservan intactos para los visitantes de Mompox.

Pues bien, la tensión se cumuló tanto en esas 4 calles que las otras comunidades religiosas tuvieron que reaccionar para evitar que la estrecha Mompox se convirtiera en un escenario de batalla. "Tuvieron que intervenir los Dominicos, y ya cuando lograron un entendimiento y en vías de conciliación acordaron una procesión a manera de desagravio entre el convento de San Agustín y la iglesia de Santo Domingo", sentencia Jaramillo.

La procesión se hizo y servía de enlace perfecto a la llamada 'procesión del despedimiento', que sí está registrada en otras locaciones del mundo católica. Fue tal la acogida, que aún después de la época de la Colonia se continuó haciendo manteniéndose vigente hasta nuestros días.

Así nació este particular acto, único en el mundo católico, lo que ayuda a alimentar aún más la magia, misticidad y encanto de la Semana Santa Momposina. No se sabe si el paso de Jesús que actualmente se usa para la procesión es el mismo que desató el conflicto entre los Franciscanos y Agustinos, pero lo que sí es seguro, es que ya hace parte de la tradición momposina y se continuará realizando hasta el fin de los días.