En Semana Santa, ¿Cuál es el plan en Cartagena de Indias?

En Cartagena de Indias hay planes para todos los gustos y todos los bolsillos, informó hoy Corpoturismo, al anunciar que la ciudad comienza a verse llena de los turistas que buscan pasar la Semana Mayor en una de las ciudades más bellas de América.



Además, cartageneros y visitantes pueden disfrutar de una amplia variedad de eventos, dentro de una agenda que cubre desde sol y playa, hasta turismo religioso. Las siguientes son algunas de las opciones dentro del abanico de programas que ofrece la ciudad.



Turismo Religioso

El recorrido religioso por todas las iglesias del Centro Histórico:

Santo Toribio, Catedral Santa Catalina de Alejandría, Santo Domingo, San Pedro Claver, Nuestra Señora de la Santísima Trinidad, San Roque, La Tercera Orden, María de las Mercedes (Ermita del Cabrero).



Turismo gastronómico

Visitar los restaurantes populares y, los de cocina de autor, es siempre un buen programa en la ciudad. También es de obligatoria asistencia al Festival del Dulce Cartagenero del 9 al 16 de abril, a partir de las 10 AM en el Parque del Centenario y Portal de los Dulces.



Festival Gastronómico, Cultural y Recreativo, en la Plaza de la Trinidad, del barrio Getsemaní el día viernes 14 de abril desde las 10:00 AM.



Sol y Playa



Dorarse al sol, disfrutar de deportes de playa, darse un buen baño de mar, son también una opción de diversión en Cartagena de Indias, donde además habrá Actividades y Juegos de Mar y Playa en su versión número II, en las playas de Bocagrande, frente al kiosco “El Bony” del 13 al 15 de abril entre las 9:00 AM a y 5:00 PM, con rumbaterapia, balón mano y volley playa, entre otras.



Un paseo imperdible es ir a las islas de Rosario, donde se puede disfrutar de un mar cristalino y de arenas blancas. Eso sí, es obligatorio embarcar en el Muelle La Bodeguita, el único autorizado para el transporte de turistas hacia los territorios insulares.



También se puede visitar la isla de Barú, a la cual se puede acceder por tierra.



Turismo Cultural



Si de cultura se trata se puede visitar el Encuentro Internacional de Freestyle que consiste en una muestra de Motocross y Bicicross en la Plaza de Toros, el sábado 15 de abril a las 7:00 PM.

Programación:

1. Juegos pirotécnicos

2. Juego de luces robóticas

3. BMX

4. Show motos Freestyle (6motociclistas nivel internacional)

5. Show de djs



También el Festival de la Cultura Alternativa, donde hay muestras de arte y grupos musicales locales, a partir de las 2 PM, en el parque Lácides Segovia en el barrio Manga.



Si el gusto es musical, se puede asistir IX Festival de Coros Cartagena de Indias del 11 al 12 de abril:

Además se pueden recorrer las exposiciones y visitar los diferentes museos de la ciudad, como Museo del Arte Moderno, el Museo del Oro, el Museo Histórico Palacio de la Inquisición, el Museo Naval, Museo Casa Rafael Núñez, Museos - Convento de San Pedro Claver y Fundacion Museo Afrocaribeña, Museo Biográfico Madre Bernarda, Museo de las Fortificaciones.



Conocer la historia de Cartagena de Indias a través de sus fortificaciones, como el Castillo San Felipe y el Fuerte de San Fernando de Bocachica (Este último con entrada gratis para todo el mundo), es un plan también para tener la esencia de la ciudad.



Turismo ecológico



Visitar el recién remodelado Parque Espíritu del Manglar, es un buen plan para niños y adultos, así como recorrer el Aviario Nacional situado en el Kilómetro 14.5, Vía Barú, el cual está abierto de de 9 A:M. a 4 PM. Y el Tour de los Manglares en la Boquilla.