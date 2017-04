En Manizales iniciará la carnetización de hinchas que van al Palogrande

La alcaldía de Manizales anunció que con el fin de evitar más disturbios y desmanes por parte de las barras bravas en el estadio Palogrande, comenzará a implementar de manera progresiva y autónoma la carnetización de aficionados deñ Once Caldas.

Para ello destinarán una parte del presupuesto municipal y el objetivo principal es comenzar a individualizar a las personas que ocasionen daños y así no afectar al colectivo de hinchas pacíficos que se ausentan del escenario deportivos por culpa de quienes si hacen daños.

“El ministerio del interior anunció que para septiembre del año pasado, se comenzaría a implementar esta medida; sin embargo, el proyecto se ha quedado en veremos, por eso queremos retormar esta iniciativa y aplicarla”. Indicó el secretario de gobierno Jhon Hebert Zamora.

Según el funcionario, esta es la única forma efectiva para desterrar a los violentos de los estadios. El sistema funcionaría a través de un software inteligente, que registre a la persona que ingresa al estadio. Si esta persona posee un mal antecedente, se le suspendería de manera indefinida su ingreso al estadio.

“Vamos a cargar esa información en el carnet, que sería una tarjeta inteligente, para evitar que esos hinchas que no van a ver fútbol al estadio, si no a cometer desafueros, no vuelvan a entrar”. Señaló el secretario de gobierno, Jhon Hebert Zamora.