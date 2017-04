Los bolívares se quedan cortos para las compras de los venezolanos en la frontera

Los venezolanos en la frontera colombiana anhelan tener cien mil bolívares en sus bolsillos, que se traducen en 70 mil pesos, para poder llevar una canasta básica a sus hogares, pese a que es poco para la larga lista de necesidades que tienen hoy en medio del oscuro panorama que tiene su país en materia social, política y económica.

La depreciación de la moneda venezolana hoy los tiene en aprietos porque cada día sus finanzas están más cortas, el cambio se reduce y los problemas para buscar alimentos aumentan. Llegan a Cúcuta intentando estirar su dinero para llevar lo mínimo para poder comer.

Tatiana Ronderos dice que “llegamos a comprar lo esencial, no es barato, nos toca venir para acá. Arroz, azúcar, la harina, el café, el papel higiénico y los elementos de aseo, allá no se consigue. Quisiéramos llevar más pero no podemos”.

Otra mujer que llega al supermercado dice que “nuestro país no produce nada, el gobierno sacó a los empresarios, no incentiva la producción, expropió, esto es un desastre, le dan a mil personas de venezolanos, pero hay más de 10 millones de personas que no tienen nada que comer”.

Así como ellas, se mueven cientos de personas que se levantan a las 5 de la mañana para llegar desde el Estado Táchira y más allá, a buscar y proveerse. Vienen con sus hijos, deambulan buscando ofertas, promociones para poder incluso compartir con familias vecinas y así estirar más los productos.

La incertidumbre los rodea, sienten temor por lo que pueda ocurrir en el país vecino, agradecen a Colombia permitirles pasar sin restricción, pero admiten que los hogares se quedan cada vez más cortos en dinero para responder a sus necesidades.

“Con 60 mil bolívares, debemos pagar servicios allá, y otras cosas que están en hiperinflación, uno no sabe qué hacer, hay semanas en las que se come solo un producto, nos preocupa mucho los niños y por eso hacemos todo esto llegar hasta acá” dice otra.

Las mujeres son las que más atraviesan la frontera, los hombres llevan un dolor de patria y reclaman a gritos el cambio de gobierno “nos duele lo que pasa, no sabemos cómo vamos a terminar, el país se desangra” dice Oscar Barrios, quien llegó a Cúcuta con la esperanza de quedarse y empezar a buscar un nuevo rumbo en su vida y en la de sus seres queridos.

Sin embargo, otros señalan que pese a las adversidades no abandonarán su país, sino esperan que esta oscura situación se pueda superar pronto “por nada del mundo abandono mi país, soy optimista que esto caerá” dice Claudia Pérez, quien está planeando llegar a disfrutar la Semana Santa en tierras nortesantanderenas.

Ellos los venezolanos son personas en tránsito solo por una necesidad, aseguran que van a continuar en todos los Estados las manifestaciones y que la decisión es clara, no parar, para poder reclamar a gritos la democracia que perdió Venezuela hace varios años.