Los Nazarenos, símbolo de la Semana Santa momposina

Vienen de todos lados, son los personajes centrales de la Semana Santa en Mompox, los más respetados, los más admirados. Son los 'Nazarenos', hombres de cualquier edad que se atavían de púrpura y azul oscuro para comandar uno de los actos de religiosidad popular más solemnes del país. La razón por la que vienen y están aquí no es menos mística, en un alto porcentaje, viene a pagar una manda u ofrenda.

Hay cerca de mil para este 2017, pero en las mejores épocas se contaban por 5.000. Algunos, cuentan los abuelos, llegaban después de sortear ríos y frondosos bosques por días enteros, con el único propósito de cumplirle a Jesús Nazareno su promesa. Cargan por 8 horas el jueves y el viernes Santo los pasos que se adornan en las 7 iglesias del pueblo, también organizan procesiones y homenajes a quienes como ellos, le ofrendaron parte de su vida al Nazareno.

Carlos Serrano nació y creció a la orilla del brazo momposino del río. Aquí vio desde pequeño a su familia consagrar los días santos con entero fervor a los actos del pueblo. Cuando cumplió 10, confiesa, sintió por primera vez miedo en la vida. El sarampión le cercó el camino, y cuenta que llegó a estar tan grave que caminó a la iglesia de Santa Bárbara y allí, prometió a Dios que si lo sacaba de esa, sería desde el año siguiente un nazareno en la Semana Mayor.

Como Carlos, la mayoría de los nazarenos abrazaron su oficio después de pedirle salud al Señor en medio de una tribulación. Esta es la manda o la ofrenda, que puede ser desde una necesidad vital hasta el pago de una deuda, independientemente de su origen, es un compromiso inquebrantable con Dios, que ha de cumplirse religiosamente durante los años pactados. Hay quienes hipotecan familiares, pactando la manda con hijos, incluso sus nietos, en cualquier caso, es menester cumplirla.

Las mandas son tan sagradas, que no hay cielo que cubra la voluntad de muchos nazarenos para venir a cumplir con el oficio. Carlos, cuenta que renunció a un empleo en la mina El Cerrejón, y en otra ocasión abandonó unos estudios, solo por venir a cumplir su promesa. Inclusive, en este 2017, un infarto sufrido hace apenas 3 meses no lo apartó de su razón de ser, de su entrega absoluta.

"No tengo palabras para explicar para mí lo que es ser Nazareno. A pesar de todas las dificultades que hay, para un momposino esto es lo mejor que hay en la vida", sentencia Carlos. Y es que el misticismo y lo enigmático hacen que este oficio sea muy atractivo, no sólo para los ya consagrados, sino para los jóvenes momposinos que ven en las figuras de los Nazarenos a una autoridad, un objetivo en la vida.

La vestimenta original, cuentan los historiadores, consta de un traje azul oscuro, con un cíngulo que debe dar 40 vueltas desde la cintura hasta el pecho y 7 nudos, en relación a los azotes y caídas que sufrió Jesús. Esto ya no se cumple a cabalidad, porque son tan autónomos y enigmáticos que nadie los controla, sólo están allí para su ceremonial de año a año que enaltece y engrandece la celebración momposina.

Hay quienes por cualquier motivo no pueden cumplir su promesa, y aunque manda es manda, no falta el descarriado que olvida su compromiso con Dios y para ellos hay un castigo ejemplar. "Se les aparece el Nazareno del más allá, que los persigue y los atormenta por no haber cumplido la promesa. Cuentan que muchos se han desmayado, otros tanto enloquecido, pero es el riesgo que se corre por no cumplir la promesa", cuenta José Silva, el presidente de Corposanta, entidad que se encarga de organizar todos los eventos.

Los Nazarenos son de varias clases, está el carguero y el más popular, que al son de marchas fúnebres ejecutan con absoluto rigor las procesiones del jueves y el viernes Santo. También está el trompetero y el campanero. El primero de ellos, es un heraldo, su labor inicia el jueves Santo a mediodía, cuando recorre las calles del pueblo anunciando que viene la muerte de nuestro Señor.

"La piel se le pone a uno de gallina, y antes era más fervoroso aún", relata Carlos, que ahora también es Nazareno trompetero. "Uno pasa por las calles tocando la música fúnebre, y cuando el pueblo escucha eso, todo se paraliza, todo se detiene, es un recogimiento absoluto porque va a morir nuestro Señor". Al tiempo que eso ocurre, los demás nazarenos se agolpan en el templo escogido, para desde allí iniciar las procesiones después de benditos los monumentos.

Otro extraño ritual los abraza, mientras corren acelerados a rezar los 5 padresnuestros y los 2 ave marías en las 7 iglesias del pueblo, si se encuentran cara a cara, se hacen una reverencia y exclaman 'Jesú', a manera de lamento por la anuncia pérdida del salvador de la humanidad. Es una identidad, una ceremonia que aunque rara, no debe obviarse jamás.

El Viernes Santo su marcha es más lúgubre, más triste, más impactante. Dice Carlos que le cuesta describir el dolor que sintió la primera vez que cargó un sepulcro, y es que, como ese día son menos pasos, la sobrepoblación de Nazarenos se lucha, incluso a trompadas, cargar el sepulcro con la imagen de Jesús ya muerto. Pero así es la manda, así es la religiosidad popular, diría Hernando Jaramillo, ilustre historiador momposino.

Así son los Nazarenos, y esa es su razón de ser. Sin ellos, seguramente carecerían de sentido muchas de las ceremonias que paralizan a Mompox año a año. Sin ellos, no sería vistosa una Semana Mayor que atrapa a propios y visitantes. Sin ellos, no se podría encarnar el sacrificio de una humanidad que debería ser más como ellos, pagar por los favores, a veces, si es necesario, con la propia vida.