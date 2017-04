Periodista chileno fue robado y lleva cuatro días viviendo en El Dorado

Hugo Madarriaga, periodista chileno, llegó hace unas semanas al país para conocerlo, estuvo en el Eje Cafetero y luego fue a la costa. En el centro de Barranquilla, cuenta que varios hombres lo amenazaron con cuchillos y una pistola despojándolo de todas sus pertenecías, le robaron también alrededor de $3 millones.

"Después de que me robaron en Barranquilla me ayudaron para llegar a Bogotá y llevo viviendo cuatro días acá en el aeropuerto, acá duermo y con la ayuda de la gente he comido", contó el ciudadano chileno.

El hombre espera la ayuda de sus compatriotas chilenos en la capital para que le ayuden a volver a su país, la Policía del Aeropuerto El Dorado ya conoce el caso y también están tratando de resolver la situación.