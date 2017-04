Censo en Suan arroja 1.372 personas provenientes de Venezuela

La llegada en masa de personas provenientes de Venezuela a los municipios del sur del Atlántico tiene encendidas todas las alarmas. Uno de los casos más dramáticos se vive en Suan. Un censo realizado por la Alcaldía arrojó que 1.372 personas han llegado allí desde el vecino país en los últimos meses.

Rodolfo Rafael Pacheco Pacheco, alcalde municipal, se mostró preocupado porque esta emergencia sobrepasa la capacidad de respuesta de las autoridades de Suan. “Eso ha conllevado a una crisis social, una crisis de gobernabilidad”, aseguró.

Según el funcionario, la mayoría de esas personas están viviendo hacinadas en pequeñas viviendas y no tienen acceso a salud, empleo ni educación debido a que no tienen documentos. “Algunos están viviendo en unos sitios totalmente deplorables, me ha tocado entregarles colchonetas, me ha tocado pagarle arriendo a muchas de esas familias porque las condiciones en que ellos han venido son inhumanas”.

Criticó, además, las supuestas demoras en el proceso de registro de los niños venezolanos hijos de colombianos. “Siento que ha sido muy lento ese proceso de identificación, muchos niños están por fuera del sistema escolar porque si no tienen una identificación definida no pueden vincularlos”.