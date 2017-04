Cuatro piscinas de Valledupar fueron cerradas tras la muerte de una niña

Tras el caso de una menor de cinco años que murió ahogada el pasado viernes 7 de abril en la piscina del conjunto residencial Mirador de la Sierra 1, en el norte de Valledupar, la Secretaría local de Salud inició acciones de inspección, vigilancia y control a piscinas del municipio, que se extenderán a la zona rural, con acompañamiento de la Policía de Turismo.

Es así, como en base a las normas técnicas y sanitarias que deben cumplir todos los establecimientos que tengan piscinas de uso público, durante el año 2016 y 2017, se ha realizado 50 visitas de inspección a diferentes establecimientos, encontrado, en algunos, hallazgos que dieron para el cierre de siete establecimientos, cuatro realizados de manera reciente, en otros estanques de piscinas que pueden ser subsanados, se les dejó planes de mejoramiento por un tiempo prudente, y en caso de que no cumplan se procederá con el sellamiento temporal.

Entre los estanques de piscinas que fueron cerrados recientemente, están: dos de conjuntos residenciales y de tres de establecimientos como la del Hotel Damar, Coopejem y Recreoupar, algunas por no tener encerramiento y otras por no cumplir con las condiciones higiénicos-sanitarias de los pisos y paredes de los estanques de piscinas, posible presencia de hongos, bacterias, entre otros microorganismos que pueden generar enfermedades como dermatitis, otitis, gastroenteritis y conjuntivitis.

La secretaria local de Salud, Claudia Margarita Zuleta Murgas, enfatizó que “queremos hacer un llamado a los responsables, a los administradores de conjuntos residenciales, a los gerentes o directores de establecimientos recreacionales que tienen piscinas de uso público, incluso aquellos establecimientos que tienen piscinas privadas de uso restringido a que revisen la Ley 1209 de 2008 y el Decreto 780 de 2016, donde se definen las condiciones que deben cumplir las piscinas, y quienes no acaten se hacen responsables de las consecuencias negativas que se produzcan en la vida de las personas que la utilizan”.

También recordó que las piscinas y establecimientos tienen la obligación de publicar el manual de uso de piscinas, dentro de esas está que, para el ingreso a estos sitios, todo menor de 12 años debe estar acompañado de un adulto responsable.

En próximos días, se requerirá a los administradores de los establecimientos que tienen piscinas de uso público, privado y colectivo con uso restringido al público, para que registren su actividad y, de esta manera, hacer más efectivo los planes de visitas. Además, esto permitirá hacer una convocatoria para la que se ha pedido acompañamiento del Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de capacitar a administradores de establecimientos, piscineros y salvavidas.