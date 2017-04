Cayó un cargamento de marihuana valorado en 100 millones de pesos

Funcionarios de la Subdirección de Policía Judicial CTI Seccional Casanare, en coordinación con la Brigada XVI del Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana, en la vía que de Pajarito (Boyacá), conduce a Aguazul (Casanare), incautaron un cargamento de marihuana valorado en $100 millones de pesos.

El alijo fue descubierto en un puesto de control ubicado en el corregimiento Cupiagua, donde al inspeccionar una camioneta de color blanco y de servicio particular, fue hallada una caleta camuflada debajo del piso, con 169 libras de marihuana prensada.

Durante el operativo, fue capturado en flagrancia el conductor del vehículo, quien posteriormente fue puesto a disposición de la Dirección de Fiscalía Seccional de Casanare, que además se encargó de la legalización de la incautación.



Durante la audiencia realizada ante el juzgado Segundo Penal Municipal con Control de Garantías de Yopal, la fiscalía le imputó cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes los cuales no aceptó.



El Juez impartió la legalidad de la incautación de la droga y no le otorgó medida de aseguramiento, al considerar que el conductor no constituye un peligro para sociedad.