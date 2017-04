Así será el servicio de Bancolombia en Semana Santa

Durante Semana Santa, Bancolombia tendrá horarios especiales de atención para sus clientes, con el fin de garantizarles un servicio continuo en las transacciones. Por eso, el miércoles 12 de abril el servicio será normal en las 754 sucursales del país, tanto en horario habitual como en horario extendido.

El jueves 13 y viernes 14, las sucursales físicas no prestarán servicio, incluyendo las oficinas en almacenes de cadena. Sin embargo, los clientes dispondrán de la Sucursal Virtual, Banca Móvil, la App Bancolombia, los 4.927 cajeros electrónicos y los 8.164 corresponsales bancarios del país (los horarios dependen de cada comercio) para realizar sus transacciones.

El sábado 15 y el domingo 16 estarán abiertas, en su horario tradicional, las oficinas que prestan servicio los fines de semana, y el lunes 17 de abril todas las sucursales del país abrirán normalmente.

La seguridad es un compromiso de todos

Para que la información y productos financieros no caigan en manos de los delincuentes, Bancolombia hizo estas recomendaciones en estos días de alto flujo turístico:

-- No divulgue su clave personal; recuerde protegerla siempre con sus manos y cuerpo cuando realice transacciones. No la escriba en la parte de atrás de la tarjeta ni en ningún documento físico o electrónico: memorícela.

-- Antes de utilizar un cajero automático, verifique que en la ranura donde introduce la tarjeta no tenga pegado ningún dispositivo o material extraño. Si encuentra algo sospechoso, no use el cajero.

-- Cambie su clave por lo menos una vez al mes. La clave de su tarjeta es personal e intransferible. Tenga en cuenta que ningún empleado se la solicitará telefónica o personalmente.

-- Recuerde que la entidad solo recibe dinero en efectivo en las cajas de las sucursales.

-- Por ningún motivo acepte colaboración de extraños al momento de realizar transacciones.

-- La organización nunca solicitará sus credenciales mediante un correo electrónico.

-- Active las alertas de notificación gratuita de movimientos financieros en su celular.

-- No proporcione datos personales a través del perfil de las redes sociales.

-- Para ingresar a la página, digite en su navegador la dirección completa www.grupobancolombia.com; nunca lo haga mediante enlaces en correos ni buscadores. Además, evite entrar a la Sucursal Virtual desde sitios públicos de internet como salas o cafés.

-- Instale y mantenga actualizado su computador con herramientas de seguridad informática (antivirus, antispyware).

-- Evite las transacciones con dinero en efectivo. Recuerde que puede realizar muchas de ellas a través de distintos canales como corresponsales bancarios, Banca Móvil y App Bancolombia, Sucursal Telefónica, cajeros automáticos, Sucursal Virtual o PAC electrónico.