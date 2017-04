[Video] La Armada liberó, por segunda vez, a la ballena encallada en aguas de Cartagena

Más de cuatro horas duró el operativo para liberar, por segunda vez, a la ballena que quedó encallada en aguas de la bahía de Barbacoas, al noroeste de Cartagena.

El cetáceo había quedado atrapado ayer, y tras recibir el aviso, la Armada realizó una operación para devolverla mar adentro. Sin embargo, esta mañana la ballena regresó a la bahía, por lo que nuevamente se realizaron estas acciones.

“Ayer la amarramos, le pasamos una tela por debajo para moverla, y la halamos por la cola. Hoy no hubo necesidad, hoy simplemente la empujamos, e hicimos una barrera, con las lanchas de guardacostas, para evitar que se devolviera, porque el ruido de los motores en el agua las ahuyenta. Así le fuimos dando la orientación para que saliera de la costa”, explicó a Caracol Radio el capitán Camilo Gutiérrez, comandante de los Guardacostas del Caribe.

La hipótesis de la Armada Nacional del porqué esta ballena llegó hasta las costas de Cartagena es que estaría desorientada, ya sea por longevidad o por enfermedad, puesto que esta no es la ruta de dichos cetáceos, y son de aguas más frías.

“Sin embargo, los biólogos marinos dicen que no encontraron a simple vista ninguna enfermedad, por lo que asumimos que no tiene ningún problema de salud. No sabemos si es adulta o si es joven, no lo pudimos determinar”, aseveró Gutiérrez.

Al ser un hecho casi que sin precedentes, este caso motivó a la Armada Nacional a analizar la creación de un protocolo para manejar este tipo de sucesos.

“No es normal, es la primera vez que sucede esto, no teníamos experiencia y nos sirve de experiencia porque no nos había sucedido nunca. Vamos a mirar internamente dentro de la Armada cómo hacemos un procedimiento para cuando se nos vuelva a presentar un evento así”, concluyó el capitán Gutiérrez.