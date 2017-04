Distrito niega posible detrimento patrimonial en cobros de plusvalía

La semana pasada, la Personería de Bogotá advirtió posibles pérdidas de $10.000 millones por no cobrar plusvalía en dos predios al norte de Bogotá, en el sector de Pasadena y Santa Margarita. Ante la alerta, el Distrito dijo que se han adelantado, en trabajo conjunto con el Catastro Distrital y las Secretarías de Hacienda y Planeación, trabajos de manera expedita para garantizar las obligaciones fiscales que se tienen con Bogotá.

“Los casos que no lograron llegar hasta 21 pisos, uno en ocho y otro en 11, si generó plusvalía, pero no en el monto equivalente si hubieran construido 21 pisos”, explicó Claudia Puentes, directora de Catastro Distrital.

Por su parte, la funcionaria explicó que al ser derogado el Decreto 562 de 2014, vigente durante 15 meses y que generó plusvalía a más de 130.000 predios en Bogotá, “fue necesario revisar a quiénes se les mantenía la obligación y a quiénes no. Encontramos que algunos no eran responsables del pago, porque las características de los lotes no les permitían acceder a esas alturas. Algunos hicieron procesos de englobes de predios y por ende son responsables de plusvalía”, dijo la directora.

El proceso exigió revisar las licencias expedidas a partir de predios englobados, curaduría por curaduría, que permitió encontrar los predios que cita la Personería en su informe, de manera que se les liquidó plusvalía con la Resolución 1823 de Octubre de 2016.

“Una vez termine la fase de controvertir y revisar la Resolución 1823 de Octubre de 2016 por parte de los ciudadanos y quede la plusvalía en firme, se inscribirá en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios matrices”, explicó Claudia Puentes, directora de Catastro Distrital, quien además enfatizó que no se han perdido dineros en el cobro de plusvalía.