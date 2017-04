Necesitamos medidas de protección reales para mujeres: Corp. Anne Frank

La Corporación Anne Frank rechazó el reciente asesinato de Claudia Rodríguez, en un centro comercial del norte de Bogotá. Dicen que las medidas de protección de las autoridades para las mujeres no son efectivas.

"La medida de protección se convirtió en un papel donde la misma mujer tiene que ir al CAI a llevarlo y decirle a la Policía, “mire el fiscal me dio medida de protección, ayúdeme”, y no pueden hacerla efectiva, porque los policías están en sus labores de vigilancia, preocupados con el tema de orden público. Entonces, ellos no tienen tiempo. Necesitamos medidas de protección reales con personal que estén disponibles para atender estos casos”, manifestó Claudia Quintero, directora de la corporación.

“En Colombia, están matando cuatro mujeres diariamente, sus parejas y exparejas. Del mismo modo, violan 20.000 niños y niñas mensualmente, y esto es por la violencia machista”, agregó.

La directora de la corporación les pidió a las autoridades que pongan los ojos en estos casos y que disponga de personal adecuado para atenderlos.