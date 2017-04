Noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 11 de abril

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ya son 15 los suicidios que se han presentado este año en el departamento del Quindío, el último caso se presentó ayer en el barrio Guaduales de la Villa, donde Diego Serna Ángel de 62 años de edad acabó con su existencia, por razones que son materia de investigación.

El comandante encargado de la policía, coronel Fredy correa manifestó su preocupación por el aumento de suicidios en la región, mientras que el año pasado para la misma fecha iban 4 casos, este año ya van 15.

La policía del Quindío en asocio con la secretaria de gobierno de Calarcá recuperó varios predios que habían sido invadidos en los barrios Plazuelas Etapa I y Fundadores de la villa del cacique.

No paran las denuncias por robos, atracos y hurtos en el departamento, adultos mayores denunciaron que en el cajero del banco popular en el parque fundadores hay hombres pendientes de que las tarjetas no funcionen para realizar el cambiazo y efectuar el hurto.

Por su parte habitantes del municipio de Quimbaya también denunciar el incremento de robo de viviendas y apartamentos en esa localidad sin que las autoridades dicen los denunciantes hagan algo al respecto.

Hasta Mocoa un joven biólogo de la Universidad del Quindío llevó 2 toneladas de ayudas para los damnificados por la avalancha, un grupo de mujeres de denominado tejedoras de vida de putumayo recibió esta donación.

Se trata de David Hoyos Velásquez residente de la ciudad de Armenia y graduado del programa de biología de la universidad del Quindío que teniendo en cuenta que vivió y trabajo en Mocoa hace un par de años se dio a la tarea de ayudar a esa región que en su momento le dio vivienda y trabajo.

Por su parte la alcaldía de Montenegro logró recolectar 4 toneladas de ayudas para los damnificados en Mocoa putumayo.

Después de 160 días de retraso hoy se habilitaría el paso vehicular por el deprimido de la constitución así lo confirmó el secretario encargado de infraestructura Dayro Fernando Rojas

Voceros de la Corporación Autónoma Regional del Quindío alertaron porque los POT de varios de los municipios de este departamento no están actualizados en normas de gestión del riesgo.

John James Fernández director de la CRQ llamó la atención de los alcaldes para que de alguna manera tomen en serio incluir dentro de los planes de ordenamiento territorial el capítulo de riesgo con el que se busca identificar que zonas urbanas y rurales están vulnerables a cualquier emergencia

El ministro de Hacienda se comprometió a incluir dentro del presupuesto nacional del 2018 los 30 mil millones de pesos que hacen falta para terminar la doble calzada entre Armenia y el Aeropuerto el Edén.

Teniendo en cuenta que el juzgado primero penal del circuito para adolescentes con función de conocimiento ordenó como medida provisional, suspender la elección del nombramiento del contralor, que se realizaría hoy en la asamblea departamental

La asamblea a través de la resolución 019 del 10 de abril del 2017 dio a conocer la lista de elegibles y de la terna para la elección de contralor departamental

El mayor puntaje en los nuevos resultados de la entrevista a los aspirantes a contralor lo obtuvo Sandra Milena Gómez Fajardo con 91.01 puntos sobre cien.

La asamblea también adopto la terna con los mayores puntajes ellos son Sandra Gómez, German Barco y Laura Cristina Tabares, la elección de contralor del Quindío por ahora queda suspendida hasta que se resuelva la demanda de tutela.

El sub comandante de la policía, coronel Freddy Correa dijo que aunque muchos estén en vacaciones, la ley no puede ser flexible, por eso se le ha llamado la atención a los turistas, para que eviten consumir bebidas embriagantes en lugares públicos durante estos días y exceder los límites de volumen de los sonidos en donde quiera que se estén hospedando, pues no serán eximidos en caso de quebrantar las normas.

36 empresas de transporte están disponibles para movilizar a propios y visitantes a través de la terminal terrestre de Armenia durante esta semana

Son más 7.700 sillas disponibles adicionales con las que cuenta la terminal terrestre de los Quindianos para movilizar tanto a quienes salen como a los que llegan a esta región, así lo dijo el jefe operativo de la terminal de transportes en Armenia José Humberto López, quien dijo que esperan durante estos días movilizar a más de 150mil pasajeros, para lo cual están listos.

2300 agentes de policía se encargarán de la seguridad durante la semana santa en el Quindío

Desde Empresas Públicas del Quindío activaron plan de contingencia en el departamento con motivo de semana santa.

Diana Milena Giraldo directora de planeación de EPQ explicó que una cuadrilla con seis operarios y técnicos van a estar atentos a cualquier emergencia que pueda generarse ya sea por daños generados por lluvias o por la falta de agua en las diferentes localidades.

En el Quindío en lo que va corrido del año 81 familias conformadas por 327 personas recibieron ayudas humanitarias debido a emergencias como deslizamientos, vendavales, inundaciones e incendios que se presentaron en ocho municipios del departamento.

La gobernación del Quindío lideró campaña de intercambio de juguetes bélicos por juguetes lúdicos en el barrio Lincoln de Calarcá, cerca de 70 menores de edad se beneficiaron con esta jornada.

Con una inversión de $106 millones de pesos, la alcaldía de Calarcá iniciará el proyecto productivo de cultivo de plantas aromáticas

En el municipio de La Tebaida Quindío se inició el carnaval cultural y turístico de semana santa, grupos de teatro de varias partes del mundo se presentarán de forma gratuita en esa localidad.

Alexander Carvajal organizador del evento dijo que serán 10 días cargados de música, teatro, títeres, clown y danza a cargo de las agrupaciones Sakados del Tacho de la Argentina; grupo Amares de Montevideo Uruguay, y Raíz y Son de México, quienes van a estar presentando sus shows de manera gratuita durante estos días en el municipio de La Tebaida

Hoy los testigos de Jehová conmemoran el aniversario de la muerte de Jesús... A partir de las 6 de la tarde y como cada 11 de abril, los testigos de Jehová se van a reunir en los diferentes puntos de congregación en Armenia, pero en simultánea, otros grupos de la misma corriente religiosa van a estar en el hotel Mocawa y en el Centenario.

Desde el Miércoles Santo, Armenia contará con un recorrido turístico, cultural y religioso en jeep y de forma gratuita

El recorrido por principales templos católicos de la ciudad como la Catedral Inmaculada Concepción, el Sagrado Corazón de Jesús, el Espíritu Santo y la iglesia San Francisco tendrá como punto de partida el Parque de la Vida.