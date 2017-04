Suspendida elección de contralor departamental como medida provisional

Aunque esta situación responde a una demanda de acción de tutela presentada por tres de los cinco candidatos al cargo de contralor departamental que aducen que se violaron los derechos al debido proceso de selección, defensa y contradicción, toda vez que los dos candidatos que obtuvieron los máximos puntajes estarían inhabilitados. El presidente de la asamblea Jorge Hernán Gutiérrez señaló que no es por esa razón, sino, por no haber una regulación exacta para la elección por concurso de méritos para Contralor.

“En ese tema de la convocatoria pública no hay una regulación al respecto y por eso el mismo juez de la tutela ha dicho que ante la complejidad del caso y por no existir normas que regulen el concurso de méritos para el nombramiento del contralor se ha decretado esa medida, sin embargo en el mismo auto queda claro que la situación no se da por la demanda de los otros aspirantes, sino por la complejidad del caso”, dijo el diputado Gutiérrez.

El presidente de la duma departamental agregó que hasta hoy la asamblea tiene tiempo para responder, se espera ya la diligencia del juez del caso, para que se defina quien es el o la contralora del departamento.