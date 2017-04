Cuatro detenidos se fugaron de una URI de Duitama

El pasado domingo 9 de abril alrededor de las 5 de la mañana, las autoridades reportaron la fuga de 4 personas que se encontraban detenidas en la Unidad de Reacción Inmediata de Duitama.

Tres de los cuatro detenidos estaban allí por hurto mientras que el otro individuo presentaba cargos por porte y tráfico de estupefacientes.

En días pasados, varios oficiales ya habían informado a las autoridades correspondientes sobre las problemáticas que se estaban presentando en esta URI pues aseguraban que las personas privadas de la libertad no se encontraban en las condiciones óptimas ya que estas instalaciones son para retenciones transitorias y no son acordes a las de un centro penitenciario y carcelario como lo afirmó el Mayor Espinosa, Comandante de la Policía de Duitama: "Estamos presentando una crisis pues la cárcel de Duitama no está recibiendo nuevos internos y en la URI no tenemos las instalaciones necesarias para retener por mucho tiempo a este tipo de personas".

Los detenidos escaparon luego de dañar un barrote de hierro de la ventana posterior del recinto donde se encontraban, luego saltaron al patio y allí se perdió el rastro de la dirección que los delincuentes tomaron.

En las últimas horas, las autoridades lograron la recaptura de uno de los fugados identificado como Ángel Mauricio Cruz quien presenta cargos por porte y tráfico de estupefacientes. La policía de Duitama está realizando las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los otros tres prófugos de la justicia.