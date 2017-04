El valle de Aburrá vive su Domingo de Ramos con alerta naranja ambiental

En este Domingo de Ramos, cuando se inicia la programación religiosa de la Semana Santa, y casi todas las parroquias y feligreses celebran procesiones al aire libre, los diez municipios metropolitanos del valle de Aburrá mantienen la Alerta Naranja ambiental, aunque sus autoridades precisaron que “las condiciones de calidad del aire en el Valle de Aburrá NO SON PELIGROSAS para la ciudadanía”.

La decisión de mantener esta alerta por contaminación atmosférica fue adoptada por la Junta del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, conformada por los 10 alcaldes, presidida por el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Prieto.

En su informe, Área Metropolitana del Valle de Aburrá –AMVA- precisó: “Es importante resaltar que todas las concentraciones de la última hora han disminuido en todas las estaciones incluidas en el POECA, el fenómeno de subsidencia se ha debilitado casi completamente, permitiendo la formación de sistemas de precipitación que en las últimas horas han cubierto casi la totalidad de la región metropolitana.

Si bien los promedios en las últimas 24h han ido disminuyendo gradualmente, la lluvia diurna ha ocasionado una estabilización temprana de la atmósfera y, por lo tanto, las condiciones meteorológicas no son óptimas para un lavado total de la atmósfera. Teniendo en cuenta lo anterior y que además, se espera que el día de mañana continúe el éxodo de semana santa y las emisiones de PM2.5 sean un poco más altas de lo que típicamente se registra un día domingo, la Junta decidió este sábado, mantener la Alerta Naranja preventiva para el DOMINGO 9 DE ABRIL.

Luego del domingo se espera que durante la Semana Santa ocurra una disminución considerable de las concentraciones de PM2.5 debido a la tradicional disminución del tráfico vehicular y a las condiciones meteorológicas esperadas, las cuales sugieren una tendencia a la favorabilidad para la remoción de contaminantes por dispersión vertical y lavado por precipitación nocturna.

La Junta Metropolitana reitera no obstante la alerta, que las condiciones de calidad del aire en el Valle de Aburrá NO SON PELIGROSAS para la ciudadanía en general. La alerta naranja no es un estado de emergencia ambiental, es un estado de precaución y vigilancia de contingencia ambiental, por eso invitamos a la ciudadanía a vivir con tranquilidad la semana mayor en este territorio”.