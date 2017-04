En un barrio de Santa Rosa apareció bicileta del equipo Katusha que había sido hurtada en la mañana del domingo

En el barrio La Aurora de Santa Rosa de Cabal encontraron la bicicleta de ruta Canyon, que esta mañana a las 7:30 a.m. le habían hurtado en inmediaciones de Santa Rosa de Cabal, a la campeona panamericana de ciclismo Luisa Naranjo.

La bicicleta es de propiedad del equipo suizo Katusha y la estaba montando la ciclista caldense, porque su compañero y coterráneo Jonathan Restrepo, que corre en europa para esa escuadra, se la había prestado para que entrenara.

El robo de la bicicleta ocurrió en el sector Las tres Jotas, en inmediaciones de Santa Rosa de Cabal y según relató Naranjo a Caracol Radio, cuatro hombres armados con cuchillos fueron quienes los intimidaron y les despojaron de la cicla.

En el puente, llegando al retorno de Santa Rosa, nos salieron cuatro tipos. Dos abordaron a mi entrenador con un cuchillo y a mi otro de ellos también me abordó con un cuchillo, me tumbó y me quitó la bicicleta. A mi entrenador también le quitaron una mochilita y el celular. No sé cómo no vieron mi celular y pues de ahí fue dónde pudimos llamar y avisar”, relató la deportista caldense, quien detalló que los otros dos hombres se dedicaron a vigilar que no vinieran los policías, mientras sus compinches cometían el atraco.

La comandante de la Policía de Risaralda Yolanda Celina Arteaga indicó que por este hecho tienen a cuatro personas individualizadas y están en el proceso de judicializarlos para que respondan por varios delitos que serían imputarles por estas violentas acciones.

La oficial señaló que la comunidad dio informaciones de los responsables del robo y agregó que son personas que ya han sido capturadas por este tipo de conductas. Sumado a esto el robo quedó grabado por una cámara de seguridad de esa zona de Santa Rosa.