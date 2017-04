Delincuentes le robaron una bicicleta del equipo Katusha a la campeona naccional Luisa Naranjo

La ciclista caldense, Luisa Naranjo denunció que esta mañana ella y su entrenador fueron víctimas de cuatro asaltantes, quienes los abordaron con armas blancas y les despojaron de sus bicicletas. EL hecho ocurrió pasadas la 7:00 a.m. en el sector Las Tres Jotas, sobre la autopista del Café, a la altura de Santa Rosa de Cabal Risaralda.

Naranjo, quién estaba haciendo un recorrido de entreno, indicó que la bicicleta que le robaron era prestada ya que es de un compañero, que además pertenece al equipo de ciclismo suizo Katusha.

“En el puente llegando al retorno de Santa Rosa nos salieron cuatro tipos. Dos abordaron a mi entrenador con un cuchillo y a mi otro de ellos también me abordó con un cuchillo, me tumbó y me quitó la bicicleta. A mi entrenador también le quitaron una mochilita y el celular. No sé cómo no vieron mi celular y pues de ahí fue dónde pudimos llamar y avisar”, relató la deportista caldense.

Luisa, campeona nacional de ciclismo, manifestó que desconoce el valor comercial de la bicicleta, pero pide a las autoridades que le ayuden a encontrarla lo antes posible, ya que tiene características particulares por ser profesional. Indicó que es una cicla roja, marca canon.

La Policía de caldas ya está adelantando operativos en asocio con la de Risaralda y los grupos Gaula de los dos departamentos para buscar la bicicleta e impedir que los delincuentes la saquen de esta región y la puedan comercializar.