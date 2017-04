Crece afluencia de venezolanos y colombianos cruzando la frontera

A media que avanzan las protestas y crece la tensión política en Venezuela, cientos de venezolanos y colombianos atraviesan la frontera buscan alimentos, medicinas e intentando llevar los productos básicos a territorio colombiano.

La romería en la zona más próxima entre los dos países en el corregimiento de La Parada se ha aumentado, como también en los supermercados en Cúcuta y otros establecimientos donde los venezolanos han intentado buscar en medio del diferencial cambiario llevar productos a su país.

Carlos Acevedo uno de ellos asegura que “hoy no sabemos qué va a pasar en nuestro país, yo llevo alimentos como para un mes allá no se consigue nada y hoy en medio de la represión no podemos ni salir de las casas porque las protestas han aumentado y la guardia dispara en todo momento”.

Esperanza Ronderos manifiesta que “la moneda venezolana esta tan devaluada que no es mucho lo que podemos comprar pero damos gracias a Colombia por esta solidaridad, no sé qué hubiéramos hecho si no abren esta frontera peatonal”.

Los venezolanos y colombianos que permanecieron mucho tiempo en ese país no descartan una avalancha hacia Colombia al agudizarse los problemas en Venezuela.

Las autoridades han informado que diariamente 45 mil personas están ingresando a territorio colombiano provenientes del vecino país.