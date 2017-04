En abril, Cartagena recibe la feria internacional Colombia Náutica

Del 27 al 30 de abril, Cartagena se viste de gala para acoger la mayor vitrina náutica de Colombia, en las instalaciones del Centro de Convenciones Cartagena de Indias, en la primera edición de la Feria Internacional Colombia Náutica.

Esta apuesta por el turismo náutico, recreativo y deportivo cuenta con el apoyo de la National Marine Manufacturers Association (NMMA), una de las principales asociaciones náuticas internacionales y dueña del Miami International Boat Show, entre otros 20 shows en Estados Unidos y Aso Náutica, (Asociación Náutica de Colombia), quienes agremian a empresas de todo el sector náutico recreativo del país. En la feria, se reunirán los representantes y empresas más importantes de la náutica, deportiva, recreativa, marítima y fluvial de Colombia.

Esta exhibición no sólo tendrá lo último en productos y servicios del sector náutico, también se resaltará el gran potencial náutico de los más de 3000 kilómetros de costas y la gran cantidad de cuerpos de agua internos que hay en el interior del país donde existe una gran afición por los deportes náuticos y excelentes opciones de turismo por sus espectaculares alrededores.

La feria presentará los modelos más flamantes de embarcaciones de reconocidas de compañías como Todomar y Eduardoño, marcas de constructores de botes colombianos quienes darán a conocer sus últimos navíos en la muestra en agua que se realizará sobre la Bahía de las Animas, que también contará con yates de lujo de Azimut, Bavaria, Ferretti, Princess y embarcaciones de vela de las reconocidas marcas Lagoon y Benetau, con esloras de más de 50 pies lo que permitirá a los visitantes conocer lo más destacado de este segmento de embarcaciones. Igualmente lanchas equipadas totalmente para fines recreativos de las marcas Prestige, Jeaneau entre otras.

Otras marcas que a pesar de no tener modelos en la muestra en agua, estarán representadas por sus aliados colombianos serán Privilege Marine, catamaranes semi-personalizados cuya la producción anual se limita a 10 15 barcos y que cuenta con tecnología avanzada y un equipo de artesanos expertos desde hace más de treinta años; Outremer, cuyo modelo Outremer 5X ha ganado el premio de European Boat of the Year para el 2013 y Cruising World’s Best Multihull de más de 50 pies para 2014 y por último, la marca italiana Cranchi, constructores de botes desde 1870 que estará incursionando este año en el mercado colombiano con sus embarcaciones a motor de lujo.

Además de las novedades en agua, la feria tendrá la representación de empresas como: Polikem quien estará presentando su línea náutica de productos de limpieza, mantenimiento de cabina y mecánico para combustible náutico, elaborados bajo estándares de calidad internacionales que minimizan el impacto ambiental. Para propietarios de embarcaciones Sunset Yacht Line ofrecerá una completa gama de servicios para la administración o management de las mismas, desde la operación administrativa, el manejo de la tripulación hasta el mantenimiento, aprovisionamiento entre otros. Igualmente, las marinas de Puerto Velero y Santa Marta presentaran los adelantos en sus servicios para embarcaciones, además de sus desarrollos complementarios como parte de su plan de crecimiento y empresas como Manzanillo Marina Club, Cartagena Marine, Seatrial, entre otras expondrán sus servicios de soporte, reparación y mantenimiento de navíos.

También se contará con empresas como Nauticenter, representantes de los equipos de navegación KVH, reconocida marca internacional y Kenyon, con sus sistemas de cocción de alta tecnología especialmente diseñada para embarcaciones.

Se contará con la participación de 11 compañías de Estados Unidos que conformaran el pabellón de este país, el cual asiste como invitado especial. Los visitantes podrán apreciar la más completa oferta náutica del país, además de contar con un amplio programa de conferencias y jornadas de trabajo (workshop) en el que se dan a conocer tendencias y novedades del sector náutico, actividades en el agua, zona de niños, música en vivo y diferentes zonas de alimentación y bebida. Las pasarelas flotantes del Centro de Convenciones Cartagena de Indias, aseguraran que la exposición de los botes en el agua, brinde una experiencia de calidad tanto a expositores como visitantes, quienes podrán conocer los detalles de las embarcaciones de primera mano.

Además el evento contará con actividades de entretenimiento como shows del equipo de Colombia Flyboard, quienes harán exhibiciones de este vistoso deporte extremo justo frente a la muestra en botes. Igualmente las personas podrán hacer breves recorridos por la bahía de Cartagena, con una previa inscripción y cupo limitado en una embarcación a vela. Los más pequeños tendrán su propia zona con recreación y juegos lo que convertirá el evento en un espacio también para toda la familia.