Los vecinos de El Salto del Cabrón: entre la desidia y el olvido estatal

En el barrio 'El Cielo' se vive un verdadero infierno. Con una vista envidiable y vecinos a lo que debería ser una reserva forestal de la ciudad, cualquiera pensaría que es un sitio apacible, cómodo, envidiable y de necesario atractivo turístico. Pero no es así.

En El Cielo no hay vías de acceso, no hay agua, no hay alcantarillado, no hay recogida de basuras, no hay gas natural, no hay internet ni teléfono. Lo que sí hay esun basurero enorme, un riesgo de derrube en un barranco y ahora, una piedra arriba: El Salto del Cabrón, que pesa 500 toneladas y amenaza con caerse.

El Cielo es un barrio de invasión ubicado en las faldas del Cerro de La Popa, cuenta con unas 600 viviendas y unas 1.000 personas. Todas ellas, se rascan la cabeza preguntando qué será de ellos después del anuncio refernte al peligro de desplome en el Salto del Cabrón.

Antonio Machacón, es líder de esta comunidad que además padece múltiples problemas, con tono resignado, asegura que "lo del Salto del Cabrón no es nuevo, aqui en cada invierno se nos caen 5 o 10 viviendas por deslizamientos, la diferencia es que ahora somos todos los que estamos en peligro".

Y es que aunque parezca increíble, están tan acostumbrados al peligro y al abandono estatal que ya nada los sorprende. En El Cielo, solo se hizo un trabajo de mitigación, un muro de contención hace unos 7 años, despues de varios deslizamientos que se llevaron dos calles del barrio.

"Desde entonces el barranco que dejó el muro es el basurero, la subida aquí es tan agreste que no llegan los carros de basura, y entonces todo se bota ahí", dice Antonio. No hay agua, un par de jóvenes adultos suben galones al hombro y la venden entre 2.000 y 5.000 pesos. Tampoco hay gas, y la energía, es ilegal y el servicio, al igual que la legal, es pésimo.

Antonio y otros vecinos coinciden en algo, no viven en condiciones dignas y no tienen para dónde irse, por lo que la petición al distrito que ya inició un censo y una sensibilización, es que "nos denn trabajo, un medio de subsistencia, y además una reubicación", dice con el consenso de los vecinos Antonio.

Así viven hoy los habitantes de El Cielo y el sector Las Delicias del barrio La Esperanza, ambos situados en el ascenso hacia el Salto del Cabrón y a quienes les inquieta tanto problema junto, que uno más que amenace sus vidas parece no tener la mayor importancia. Así viven, entre la desidia y el abandono distrital.