Familias que habían sido reubicadas regresaron al Cerro de La Popa

El alcalde local de la Virgen y Turística, Gregorio Rico, manifestó que más de mil personas que habían sido beneficiadas en los programas de Vivienda del Distrito regresaron a La Popa.

"Nos dimos cuenta que personas que sacamos de La Popa y fueron ubicadas en las programas de vivienda, están regresando a deforestar La Popa, entonces ese efecto que hoy estamos viviendo y que Dios quiera no sea una catástrofe, lo hemos causado nosotros mismos. Es por eso que estamos de frente con las comunidades apoyándolas y diciéndoles que paremos aquí, que no más invasiones, no más tala de árboles, hay que cuidar el Cerro La Popa", argumentó Rico Gómez.

Esto contrasta con las actitudes de los habitantes de la zona de influencia, que gracias a las socializaciones que realizan las autoridades, están tomando conciencia ante el peligro que representará el posible deslizamiento de este punto de Cartagena.

"Hoy la gente está prestando atención al llamado de alerta porque lógicamente la preocupación hace que las personas capten más las cosas. Antes la gente no veía el riesgo y por eso no escuchaba ni atendía el llamado de alerta, pero hemos visto, en el desarrollo de la actividad de socialización que hay buena receptividad y hay disposición de accionar de buena forma", manifestó el Mandatario Local.

En esta actividad liderada por la Alcaldía de la localidad de la Virgen y Turística, participan la Oficina Asesora para la atención de Riesgo, Policía Metropolitana de Cartagena, Bomberos, Defensa Civil, Cruz roja, Establecimientos Público Ambiental de Cartagena- (EPA), Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES) y Juntas de Acciones Comunales, quienes visitan casa por casa informando sobre el Plan de Contingencia Familiar, donde se encuentran pautas seguras y asertivas para poner en práctica ante cualquier eventualidad.

"La Actividad ha transcurrido de manera positiva. Llegamos a los hogares suministrando las recomendaciones necesarias, socializamos el qué hacer en caso de cualquier tipo de emergencia, cómo manejar la situación para que los daños no sean mayores", dijo Jaime Castillo de la Oficina Asesora para la Atención Riesgo de Desastres del Distrito.