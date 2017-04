Concejales de Cartagena critican inasistencia de funcionarios a debates

Durante la sesión de este viernes, el concejal César Pión, se refirió a lo que consideró las faltas de respeto de los funcionarios que son citados al Concejo, y presentan excusas inocuas, y muchas veces ni siquiera mandan la información porque “están tan ocupados que no pueden contestar un cuestionario”.

“Este año se hará el debate más importante porque vamos a tener a todo el gabinete para poder analizar la ejecución del Plan de Desarrollo del Gobierno de Primero La Gente y la inclusión de los proyectos de inversión. También analizaremos las acciones no aplicadas en el ejercicio de la autoridad. El espacio público de la ciudad es ocupado sin control. Ocupan zonas de manglar, andenes, bordillos, plazas, en fin. Por ejemplo, si usted va para el bosque hay cientos de metros ocupados por estibas, y nadie hace nada”, expresó.

Pión agregó que si los secretarios no asisten, el Concejo tomará una determinación y darle parte a la Procuraduría y a Control Interno para que se inicie una investigación disciplinaria. “No han entregado la información el 60% de los funcionarios distritales. De los que me acuerdo no ha entregado Distriseguridad, el IPCC, Espacio Público, Alcaldías Locales y otros”, manifestó.

Por otro lado, el concejal Américo Mendoza mediante una proposición aprobada por los demás concejales pidió se colocara una fecha al debate de control al Real Cartagena, un equipo que no gana un partido y que tiene a la afición decepcionada.

“Queremos que vengan Los Rendón que tanto daño le han hecho a la ciudad, queremos saber cuáles han sido las inversiones y el porqué de tan mala racha y los convenios que ha hecho el IDER”, señaló.

El concejal Rafael Meza apoyó el debate y pidió se citen a jugadores, hinchas y directivos.