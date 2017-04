Concejal de Cartagena asegura que se violó el debido proceso para quitarle la curul

A través de un comunicado el concejal de Cartagena por el partido Cambio Radical Carlos Alberto Barrios Gómez denunció supuestas irregularidades en el proceso de destitución de la curul en el concejo de esta capital.

“El presidente del concejo de Cartagena declaró la vacancia absoluta de mi cargo en contravía de mi derecho constitucional al debido proceso al no darme la posibilidad de defenderme; en contra de mis derechos políticos reconocidos en la en la Convención Interamericana de Derechos Humanos; y expidió un acto en contravía la misma Constitución. La Constitución, en su artículo 134 modificado por el Acto Legislativo No. 2 de 2015, le quitó competencia al presidente del concejo para declarar la vacancia absoluta de mi cargo y proceder a realizar cualquier reemplazo, porque no aparece la relacionada con la inhabilidad relacionada con responsabilidad fiscal.”

El presidente del Concejo, Lewis Montero Polo, firmó la Resolución 047, mediante la cual acepta el fallo de responsabilidad fiscal contra el concejal Carlos Barrios, declaran la vacancia y le pide a la Registraduría una certificación de quién sigue en la lista del partido Cambio Radical para darle posesión como concejal.

“Soy un ciudadano respetuoso de la Constitución y de la Ley, pero ello no quiere decir que no haga frente a las injusticias, como las que sistemáticamente se vienen propiciando en mi contra. Luego de ser notificado de una decisión de la Contraloría Distrital de Cartagena, proferida con violación de todas las garantías, respetándola, pero no compartiéndola, procedí a pagar todas las sumas adeudadas y certificadas por dicha entidad, encontrándome a paz y salvo por todo concepto.”

En el certificado de la Contraloría Delegada de Juicios Fiscales para la Jurisdicción Coactiva, estaba reportado en el boletín de responsables fiscales pero asegura que ya se ha aclarado todo.

“No existe inhabilidad en mi contra, puesto que de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, tratándose de asuntos relacionados con la responsabilidad fiscal, la inhabilidad desaparece una vez se cumple con pagar lo adeudado. El fallo de responsabilidad fiscal no tiene nada que ver con mis funciones como concejal, por lo tanto, no podía darse mi retiro del cargo, sobre todo porque actualmente no me encuentro incurso en inhabilidad alguna. Actualmente no me encuentro inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, lo cual confirma que no existe inhabilidad en mi contra.”

Ante esto, el concejal acudió a acciones jurídicas para reversar la decisión de los organismos de control y de la presidencia del concejo.

“Hemos interpuesto recurso de reposición en contra de la decisión del presidente del concejo de Cartagena, con el objeto de que la revoque por ser contraria a derecho, informándole sobre todas las conciencias de carácter legal y patrimonial causadas atentar contra el orden jurídico.”