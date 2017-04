Los venezolanos en Bogotá salieron a manifestar

Desde la una de la tarde en el monumento de los Héroes caídos en la ciudad de Bogotá se concentraron los ciudadanos venezolanos que gritaban y clamaban todo el dolor que sentían por su patria Venezuela.

Uno de los asistentes es el Diputado Williams Dávila, presidente de la Comisión de Política Exterior de ParlaSur quién habló con Caracol Radio y dijo “Hay dictadura que se ha ido implantando utilizando los canales que da la democracia para llegar al poder democráticamente y este tipo de regímenes que se deslegitiman en sus procederes terminan siendo dictaduras horrendas y represivas”.

Además enfatizó en que “Esta es una dictadura que utiliza una máscara de legalidad, pero solo actúa de lo peor, persiguen a la gente, la dejan morir porque no tienen comida, no hay forma ni manera que reconozcan la necesidad de una ayuda humanitaria para las necesidades alimentarias y de medicina que afecta a más de 2 millones de venezolanos”.

Todos estos regímenes han hecho que Venezuela pasara de ser un país donde se recibían personas de todo el mundo a que hoy en día los venezolanos se convirtieron en emigrantes.

“Por eso luchamos, yo vengo de Washington allí se hizo la reunión del Consejo permanente de la OEA, pese a los saboteos del régimen que quiso presionar, la reunión se efectuó. Los países de América en su gran mayoría están dispuestos a que Venezuela consiga la solución de los problemas, que en este caso sería la vía de una consulta al pueblo de manera general, con Elecciones transparentes”. Aseguró Dávila.

Algunos de los manifestantes se pronunciaron:

“Me siento horrible, tuve que venir a Colombia hace tres meses, los “tupamaros” no nos dejan vivir, no hay comida, no hay medicina. Quiero volver a mi casa pero tengo terror, pero si no regreso pronto esos señores me van a quitar mi casa, me la van a invadir”

“Ya nos aguantábamos la situación en Venezuela, nos tocó dejar la familia y los amigos, lastimosamente tenemos un gobierno corrupto que lo que quiere es humillar y suprimir al pueblo para quedarse ellos en el poder”

Pero muchos aseguran que más temprano que tarde Venezuela va a recuperar la democracia, la gente está determinada y decidida. El presidente Maduro debe darse cuenta y evitar más sangre derramada por los venezolanos.

Cerca de 200 venezolanos protestaron en Bogotá para exigir que haya elecciones en Venezuela.

La Coordinadora de Voluntad Popular en Colombia, Francine Howard, denunció la grave represión de la que son víctimas los venezolanos en Caracas por parte de la Policía y Guardia Nacional "mientras en las calles la delincuencia mata a un venezolano cada 20 minutos hoy las autoridades en vez de detenerlos a ellos, reprimen al pueblo que pide libertad".

Howard pidió al gobierno de Colombia y a todos los países de la OEA que apliquen la Carta Democrática para que haya respeto a la Asamblea Nacional, liberen a los presos políticos y hagan elecciones en Venezuela.