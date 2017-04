Bancolombia destina líneas de crédito para apoyar a Mocoa

Con motivo de la avalancha del pasado viernes 31 de marzo, la compañía Bancolombia adoptó una serie de estrategias para garantizar los servicios financieros y ser parte activa de la reconstrucción de la ciudad.

En esta dirección, la organización bancaria definió líneas especiales de crédito por 15.000 millones de pesos con recursos propios ($10.000 millones de cartera comercial y $5.000 millones más de cartera de consumo), dirigidos a apoyar a los habitantes y empresas de Mocoa, e implementó una línea especial habilitada para Bancóldex.

“Para facilitar el acceso al crédito por parte de microempresarios que necesitan menos de 25 Salarios mínimos, es decir 18.442.925 pesos, Bancolombia aceptará garantías especiales del Fondo Nacional de Garantías, sin costos de comisión para el cliente durante la vida del crédito pues esta será asumida por el fondo”, añadió Bancolombia.

Resaltó que los clientes de la sucursal de Mocoa que tienen obligaciones de cartera comercial, consumo y vivienda, obtendrán un período de gracia de seis meses a capital e intereses, y un beneficio de seis meses más de gracia a capital.

Adicionalmente, los clientes que se certifiquen como damnificados y que tengan obligaciones en otras oficinas deberán acercarse a la sucursal de Mocoa con el fin de recibir los mismos beneficios.

“En medio de la escasez de recursos que tiene hoy la población, Bancolombia ha hecho todos los esfuerzos para garantizar la prestación de los servicios como cajeros automáticos y la oficina de la población. Por eso, con el fin de apoyar a la población en estos momentos, todos los clientes de la sucursal estarán exonerados por seis meses de cobros por algunas comisiones y cuota de manejo en cuentas de ahorro y corrientes, tarjetas de crédito, y del uso de cajeros propios y de otras entidades financieras”, detalló el banco.

La entidad es consciente de la escasez de los recursos y de las necesidades financieras de la población. Por eso, dos de los cuatro cajeros electrónicos permanecerán en funcionamiento entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. Además, la sucursal está prestando sus servicios de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m. en jornada continua y sábados de 8:00 a.m. a 12 m.

Cuentas para realizar donaciones

La entidad tiene abiertas las cuentas de Antioquia Presente, Fundación Solidaridad por Colombia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de recibir las donaciones a través de corresponsales bancarios, oficinas, cajeros electrónicos, la App, y las sucursales virtuales personas y empresas (previa inscripción de la cuenta). Las cuentas Bancolombia son las siguientes:

Antioquia Presente, cuenta corriente 777 000 000 71, NIT. 890.984.783.

Fundación Solidaridad por Colombia, cuenta corriente N° 167 596 031 62, NIT 860.071.169

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, cuenta de ahorros N° 048 983438 26, NIT. 860.525.148