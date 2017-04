El dinamismo empresarial, una marca registrada de Barranquilla

El desarrollo de Barranquilla no puede entenderse sin analizar el buen momento por el que atraviesan varias de las empresas que tienen allí sus centros de operaciones, entre ellas Tecnoglass y Promigas.

En cuanto a la primera, líder en producción de ventanas, tuvo unos ingresos totales el año pasado de USD 305 millones, lo cual supone una variación positiva del 26% tomando como referencia los USD 242.2 millones de 2015.

En el marco de su política de expansión, Tecnoglass adquirió este año la compañía estadounidense Giovanni Monti and Partners Consulting and Glazing Contractors, Inc., la cual se dedica a fabricar puertas y ventanas en La Florida.

En su momento, el presidente de la empresa, José Daes, explicó que José M. Daes, "la adquisición de GM&P es una adición altamente complementaria a nuestra empresa en rápida expansión. El equipo de GM&P ha sido un socio sólido de Tecnoglass en los últimos cinco años, haciendo esta adquisición, un paso lógico en nuestro esfuerzo para fortalecer nuestra posición en los Estados Unidos”. Ese negocio se cerró por una suma de $US 35 millones.

La hoja de ruta para este 2017 contempla negocios pactados al cierre del año pasado. A este ritmo, no habrá mayores problemas para que la empresa se mantenga con una tasa de crecimiento del 20% anual.

Por otra parte, Promigas también se posiciona como líder en su sector gracias a sus 3,2 millones de usuarios, el 38% de la torta a nivel nacional. A cierre de 2016, las utilidades de la empresa alcanzaron los $614.185 millones mientras que en 2015 fueron $461.774 millones.

En materia de inversiones, Promigas inyectó recursos por el orden de los 1.2 billones de pesos, básicamente, en mantenimiento y ampliación de sus redes de distribución. La confianza de la banca en esta empresa se ve materializada en la aprobación de “un crédito por USD$110 millones de dólares, destinados a financiar la primera planta de regasificación de Colombia diseñada para garantizar respaldo a la generación eléctrica durante un eventual fenómeno del Niño”, explicó la compañía en un comunicado”.

La empresa logró gestionar otro crédito por 200 millones de dólares, “que representa la primera incursión de Promigas en un crédito sindicado”, con la ayuda de 14 entidades bancarias.

Según Aquiles Mercado González, Vicepresidente Financiero y Administrativo de Promigas, “este crédito tendrá como destino la financiación de la infraestructura que hará posible el transporte de mayor volumen de gas desde el sur de la Costa Atlántica con los beneficios de mayor disponibilidad de este combustible para los usuarios finales, así como para la consolidación de operaciones en Perú a través de Gases del Pacífico”.