Veeduría ciudadana denuncia presunta falsa publicidad con obras de valorización

La veeduría ciudadana ‘En defensa de la Gente’ anunció que tomará acciones legales contra la alcaldía de Armenia, por la presunta falsa publicidad con las vallas que anuncian el inicio de las obras de valorización que ya no se van a hacer.

Así lo dijo el representante legal de dicha veeduría Néstor Herrera, quien se refiere puntualmente a la valla instalada en el parque Los Aborígenes que anuncia el inicio de la obra de la avenida La Colonia, la cual hace parte del segundo paquete de obras, que como ya lo había manifestado el alcalde de la ciudad se deberán postergar porque no hay dinero, por eso el representante de la veeduría sostiene que las vallas engañan a la ciudadanía.

“Esa valla está instalada desde hace mucho tiempo anunciando una obra que no se va a hacer. La valla habla de una ejecución de 10 meses desde el 2015 y estamos en el 2017 y no hay nada, por eso estamos estudiando con un grupo de jurídicos que conocen el tema, para saber qué acciones se pueden emprender ante esta situación”, dijo el veedor Herrera.

El veedor señaló que con un grupo de abogados están haciendo muy bien los análisis, para saber en detalle que figura se aplica con respecto a este tema en particular.