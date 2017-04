Vuelven los turistas al Parque Nacional Natural El Cocuy en Boyacá

El parque estuvo bloqueado por la guardia indígena U’wa desde el 29 de febrero del 2016, debido a las protestas de los indígenas U’wa, que argumentaron un inminente deterioro del complejo natural por cuenta del turismo en la zona.

Entre las preocupaciones de quienes protestaban está el deterioro de las fuentes hídricas que abastecen los distritos de riego de la zona.

El acuerdo de reapertura del Parque Nacional Natural El Cocuy, que se logró el domingo 2 de abril, en Cubará, contempla nuevas medidas impuestas por Parques Nacionales Naturales para el ecoturismo en este majestuoso lugar, las cuales buscan minimizar los impactos sobre los ecosistemas para su cuidado y conservación, comprometiendo tanto a los visitantes como prestadores turísticos.

Desde la semana santa del 2017, El Cocuy volverá a recibir a turistas de diferentes partes del mundo para semana santa.

Un estudio especializado adelantado por los entes ambientales y por la academia, determinará cuáles son las consecuencias del ecoturismo en el nevado.

Yimmy Aguablanca, líder político de la Nación U'wa, dijo en Caracol Radio que “nuestro pueblo tiene toda la tranquilidad de que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para lograr el acuerdo para la defensa de la vida y del agua. Creemos que para que se haga un buen estudio para Zizuma (El Nevado y su territorio sagrado), se requiere abrir temporalmente el parque por 6 meses, y es lo que hemos pactado, conforme al mandato de Sira, nuestro Dios”.

Las reglas que tendrán que cumplir los turistas de ahora en adelante

Con la nueva reglamentación, se permitirá solo el acceso para pasadía. Los visitantes podrán disfrutar de actividades de esparcimiento y contemplación en el área protegida, como caminatas, recorridos a borde de glacial y uso de tres senderos para el disfrute del paisaje, senderismo y observación de fauna y flora. Se restringe el uso de zonas de camping y escalada.

Para el ingreso, será necesario que los visitantes adquieran un seguro de asistencia y rescate en las cabeceras de los municipios Cocuy y Güicán de la Sierra; realicen su registro en las oficinas habilitadas en el Parque y asistan a una charla de inducción, que tomará 10 minutos aproximadamente.

Frente al nuevo horario establecido, el ingreso será únicamente de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y la salida de 1:00 p.m. a 6:00 p.m, después de dicha hora ningún turista podrá permanecer el Parque, por lo que queda prohibido pernoctar en el área protegida.

Por otro lado, según dio a conocer Parques Nacionales Naturales, “En El Cocuy solo se prestarán los servicios ecoturísticos relacionados con la conducción de grupos de visitantes en pasadía, y estos prestadores adquieren, entre otras obligaciones, la de ajustar sus pautas de publicidad a los servicios ofrecidos, suministrar la información que sea requerida por las autoridades de turismo y dar cumplimiento a las normas de conservación del medio ambiente”.

Así mismo, queda prohibido pisar, deslizarse sobre el glaciar o manipularlo. Las actividades autorizadas solo podrán realizarse hasta el borde de glacial en tres senderos que suman una extensión total de 25 kilómetros: Ritacuba, Laguna Grande de la Sierra y Lagunillas Púlpito.

También se estableció que el turista deberá hacer su reserva con anticipación para conocer la disponibilidad del Parque de acuerdo a la capacidad de carga, ya que solo ingresará el número de personas permitidas por sendero.

Entre las prohibiciones también están el ingreso de visitantes y prestadores de servicios ecoturísticos a caballo, el recorrido conocido como Vuelta a la Sierra, así como hacer fogatas, portar fuegos pirotécnicos o sustancias inflamables y botar o quemar basuras. El visitante tendrá que sacar los plásticos, envases de vidrio o recipientes metálicos.

Según afirmó la directora de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda Londoño, “las medidas adicionales son beneficiosas para el Parque”.

¿Cómo estar seguro en el Parque Natural El Cocuy’ en esta semana santa?

La Dirección Nacional de Parques Naturales, recomienda a los turistas:

• No subir con mujeres en periodo de gestación, personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, mayores de 65 años, niños menores de 10 años o mascotas.

• En el ascenso en caso de agitarse, sentir mareo, sentir dolor de cabeza, tos, pérdida de la respiración y congestión se debe hacer paradas de descanso e informar al guía. Si continúan los síntomas descienda de inmediato, puede ser el inicio de un edema pulmonar o cerebral, los cuales ponen en riesgo la vida.

• Cuando la visibilidad sea poca, debe esperar a que las condiciones mejoren y se pueda orientar utilizando la señalización de la montaña (los hombres de piedra o mojones). Siempre debe mantenerse en el sendero y no alejarse del grupo.

• Usar lentes con factor de protección UV.

• Hidratarse (Se recomienda mínimo 4 litros de agua por día)

• Sin importar la condición climática, el visitante debe usar siempre bloqueador solar con protección solar no menor de factor 50.

• Llevar consigo ropa impermeable y botas.

• Si tiene enfermedades o consume medicamentos, realice una consulta con su médico antes de su viaje.

Mientras tanto, los operadores turísticos y todo el comercio del norte de Boyacá, que históricamente han basado su economía en el turismo, están expectantes por la entrada de la temporada alta de Semana Santa, en la que esperan recuperar algo de la crisis que les generó el cierre del Nevado, cuyas perdidas superaron los 30 mil millones de pesos.